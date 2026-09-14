LM PAY legte mit den vorläufig Zahlen ein starkes Q2-Comeback hin: Der Umsatz erreichte rund PLN 10,0 Mio. und stieg damit um ca. 22% yoy bzw. 33% qoq, nachdem Q1 noch verhalten ausgefallen war. Das berichtete Q2-EBIT belief sich auf rund PLN 6,2 Mio., enthielt jedoch einen einmaligen Gewinn von ca. PLN 1,9 Mio. aus dem Verkauf bereits abgeschriebener Forderungen. Bereinigt lag das EBIT bei rund PLN 4,2 Mio. und damit weiterhin mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr; die zugrunde liegende EBIT-Marge erreichte starke ca. 42%. Die Erholung spiegelt einen günstigeren Produktmix, bessere Preisgestaltung, Kostendisziplin und operative Skaleneffekte wider. Leider hat das Management bislang noch keine FY26-Guidance veröffentlicht; wir erwarten jedoch, dass dies mit der Vorlage der finalen H1-2026-Zahlen nachgeholt wird. Da wir unsere Schätzungen unverändert lassen, bestätigen wir unser KAUFEN-Rating und das Kursziel von EUR 59,00. Eine Aufzeichnung des Q2-Earnings-Calls von LM PAY mit CEO Jakub Czarzasty ist hier verfügbar: research-hub.de/videos. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/lm-pay-sa
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