Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die FINEXITY AG hat folgende Pressemitteilung veröffentlicht:Die FINEXITY Group (ISIN DE000A40ET88/ WKN A40ET8, Xetra: FXT), Betreiberin einer digitalen Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, hat auf ihrem ersten Capital Markets Day in Frankfurt ihre Strategie vorgestellt und erstmals mittelfristige Zielgrößen für die Gruppe und ihre vier Marken nolivius, Nundara, Effecta¹ und VolksInvest veröffentlicht. Kern der Strategie ist eine integrierte Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, von der Emission bis zu Handel und Abwicklung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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