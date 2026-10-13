Die BASF-Aktie zeigt in diesem Jahr eine starke Kursentwicklung und liegt seit Jahresbeginn mit fast +16% im Plus. Im Vergleich zum Benchmark-Index DAX, der lediglich mit +3,4% notiert, ergibt sich damit eine klare Outperformance. Zuletzt machten Übernahmepläne für den Spezialchemiekonzern Evonik die Runde. Was dahintersteckt und wie sich Anleger nun verhalten sollten. Evonik-Poker: Milliardenchance oder teurer Kraftakt? BASF lässt im Werben um Evonik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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