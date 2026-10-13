Personelle Änderungen bei Allianz Partners und Allianz Direct zum 01.11.2026: Philipp Kroetz folgt auf Tomas Kunzmann als CEO von Allianz Partners. Kunzmann steigt ab 2027 in den Vorstand der Allianz SE auf. Laurent Floquet wird Nachfolger von Kroetz und übernimmt den Posten als CEO von Allianz Direct. Die Allianz Gruppe hat zwei Ernennungen für die Position des Chief Executive Officers (CEO) bei Allianz Partners und Allianz Direct bekannt gegeben: Philipp Kroetz, seit 2022 Chief Executive Officer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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