Softwaredefinierte Produkte und eine strengere Kontrolle der Technologieausgaben sorgen laut ISG Provider Lens-Bericht für eine konsequentere Umsetzung von Technologieprojekten

Laut einem heute veröffentlichten Forschungsbericht der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem weltweit tätigen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf KI und Technologie, setzen Automobil- und Mobilitätsunternehmen in ganz Europa KI zunehmend über die Erprobungsphase hinaus im operativen Geschäft ein. Gleichzeitig modernisieren sie ihre Entwicklungs- und Fertigungsprozesse.

Wie der Bericht "ISG Provider Lens Automotive and Mobility Services and Solutions 2026" für Europa zeigt, integrieren immer mehr Unternehmen digitale Technologien über den gesamten Fahrzeuglebenszyklus hinweg. Die Elektrifizierung, steigende Anforderungen an die Nachhaltigkeit und veränderte Kundenwünsche prägen dabei den Wandel des europäischen Marktes. Technologieprojekte werden unterdessen verstärkt an ihren konkreten wirtschaftlichen Ergebnissen gemessen.

"Europäische Automobilunternehmen prüfen inzwischen genauer, wie sie neue Technologien in größerem Maßstab einsetzen können", berichtet Andreas Fahr, Partner und Managing Director bei ISG. "Die kürzeren Entwicklungszeiten dürfen weder zulasten der Qualität noch der Betriebsstabilität gehen."

Software wird zu einem bedeutenden Unterscheidungsmerkmal von Fahrzeugen. Deshalb passen Hersteller ihre Entwicklungsprozesse an, um neue Versionen schneller bereitstellen und kontinuierlich validieren zu können. Automatisierte Tests und virtuelle Validierung verkürzen die Zeit bis zur Markteinführung neuer Produkte. Modellbasierte Entwicklung und digitale Zwillinge verringern zudem den Bedarf an physischen Prototypen und helfen, Konstruktionsprobleme frühzeitig zu erkennen.

Entwicklungsteams nutzen KI bei der Softwareentwicklung und Systemvalidierung. In der Fertigung kommen intelligente Analyseverfahren für die Produktionsplanung und vorausschauende Wartung zum Einsatz. Auch Vertrieb und andere kundennahe Bereiche nutzen KI-gestützte Erkenntnisse für Prognosen und den Kundenservice. KI kommt somit in immer mehr Unternehmensbereichen zum Einsatz.

Bei der Modernisierung ihrer Werke legen Unternehmen besonderen Wert auf Flexibilität, da sich Nachfrage und Lieferantenstrukturen laufend verändern. Hersteller investieren verstärkt in vernetzte Fabriken, industrielle KI und intelligente Automatisierung, um schneller auf wechselnde Produktionsbedingungen reagieren zu können. Auch vorausschauendes Qualitätsmanagement und die Optimierung des Energieverbrauchs gewinnen laut ISG in der Fertigung an Bedeutung.

"Entwicklung und Unternehmens-IT sind immer enger miteinander verzahnt. Deshalb brauchen Unternehmen Partner, die sich sowohl mit den Abläufen in der Automobilindustrie als auch mit digitalen Systemen auskennen", sagt Harish B, Principal Analyst und Hauptautor des Berichts. "Kunden bevorzugen zunehmend Dienstleister, die Beratung und die praktische Umsetzung von Entwicklungsprojekten über verschiedene Unternehmensbereiche hinweg miteinander verbinden können."

Der Bericht untersucht weitere Entwicklungen auf dem europäischen Automobil- und Mobilitätsmarkt. Dazu gehören die Diversifizierung der Lieferketten und die Verbesserung der Cybersicherheit vernetzter Fahrzeuge und Produktionssysteme.

Weitere Informationen zu den Herausforderungen europäischer Automobil- und Mobilitätsunternehmen und Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden sich im ISG Provider Lens Focal Points Briefing, das hier abrufbar ist.

Der Bericht bewertet 60 Anbieter in fünf Quadranten: Automotive Engineering and Manufacturing Services, Electric Vehicles (EVs) and Mobility Services, Autonomous Systems and Software-defined Vehicle, Automotive Retail and Aftermarket Services sowie Automotive Industry: Mid-tier and Specialist.

Accenture, Capgemini, Cognizant, HCLTech, IBM, Infosys, KPIT, LTTS, TCS, Tech Mahindra und Wipro werden in jeweils vier Quadranten als Leader eingestuft. Akkodis, Atos, Cyient und T-Systems erhalten diese Bewertung in drei Quadranten, eInfochips, PwC und Tata Elxsi in zwei. In je einem Quadranten sind Aptiv, CI&T, Deloitte, DXC, EDAG, ETAS, EY, MHP, NTT DATA und Quest Global als Leader vertreten.

Darüber hinaus wird eInfochips in zwei Quadranten als Rising Star eingestuft. Diese Kategorie ist laut ISG Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" vorbehalten. Genpact, NTT DATA und Sasken Technologies erreichen diese Einstufung in jeweils einem Quadranten.

Im Bereich Kundenerlebnis wird MHP als globaler ISG CX Star Performer 2026 unter den Dienstleistungs- und Lösungsanbietern der Automobil- und Mobilitätsbranche ausgezeichnet. Die höchsten Zufriedenheitswerte in der ISG-Kundenbefragung "Voice of the Customer" erzielte MHP. Die Befragung ist Teil des ISG Star of Excellence-Programms, das herausragende Qualität in der Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche würdigt.

Der Bericht "ISG Provider Lens Automotive and Mobility Services and Solutions 2026" für Europa steht Abonnenten zur Verfügung und kann auf dieser Webseite auch einzeln erworben werden.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf KI und Technologie. ISG ist ein vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 größten Unternehmen weltweit. Das Unternehmen gehört seit Langem zu den führenden Anbietern im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und ist heute auch beim Einsatz von KI zur Verbesserung betrieblicher Abläufe und zur Beschleunigung des Wachstums wegweisend. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine eigenen Marktdaten und Studien, seine umfassende Kenntnis und Steuerung von Dienstleister-Ökosystemen sowie die Expertise seiner weltweit 1.500 Beschäftigten. Gemeinsam unterstützen sie Kunden dabei, den Nutzen ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

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