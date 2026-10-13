Die BioNTech-Aktie steht nach einem zwischenzeitlichen Tagesverlust von rund -8% erneut unter erheblichem Verkaufsdruck. In meiner letzten Analyse hatte ich einen Rücksetzer bis 81,30 € favorisiert und dort eine mögliche Kaufchance mit anschließendem Erholungspotenzial aufgezeigt. Genau diese Kursregion wurde nun erreicht, allerdings ist der Titel mit aktuell 80,65 € bereits darunter gefallen. Damit müssen die Käufer jetzt tatsächlich liefern. Andernfalls ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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