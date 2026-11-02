Amerika wählt, Deutschland legt Bilanz vor - und am Abend muss ein Chipkonzern den KI-Boom bestätigen.Bei den Midterms in den USA entscheidet sich, wer künftig die Mehrheit im Kongress hat. Gleichzeitig kommen in Deutschland viele Quartalszahlen: Bayer, Lufthansa, Zalando und Biontech öffnen ihre Bücher, dazu kommen Evonik, Schaeffler und Hugo Boss. Auch Pharma steht mit Pfizer und Amgen im Blick, ebenso Ferrari. Nach Börsenschluss in Europa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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