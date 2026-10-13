Die ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) hat am 13. Oktober 2026 ihre Umsatzprognose für das laufende Jahr angehoben. Der Zulieferer für die Automobilindustrie und weitere Branchen erwartet nun Erlöse von rund 1,8 Milliarden Euro. Bisher hatte der Vorstand lediglich ein organisches Wachstum leicht über dem Vorjahresniveau in Aussicht gestellt, also ohne Effekte aus Zukäufen oder Wechselkursen. Im Jahr 2025 hatte ElringKlinger 1,641 Milliarden Euro umgesetzt, der neue Ausblick entspricht damit einem Plus von knapp zehn Prozent. Auslöser sind vorläufige Zahlen für das dritte Quartal, in dem der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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