Die Finexity AG (ISIN: DE000A40ET88) hat heute erst ihre Halbjahreszahlen vorgelegt und wenige Stunden später auf ihrem ersten Kapitalmarkttag ein ehrgeiziges Zielbild präsentiert. Das Unternehmen betreibt eine Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere. Gemeint sind Anlageprodukte, deren Eigentumsrechte digital in Blockchain-basierten Registern erfasst werden. Mittelfristig, also in drei bis fünf Jahren, will die Gruppe mehr als 70 Millionen Euro umsetzen und eine EBITDA-Marge von 25 bis 30 Prozent erzielen. Für 2026 rechnet das Management dagegen mit einem Umsatz von etwa 9,6 Millionen Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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