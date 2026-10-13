Visa (NYSE:V), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitaler Zahlungen, gab heute bekannt, dass es von der Volksbank von China (PBOC) die Genehmigung für seinen "Application-to-Prepare"-Antrag erhalten hat, wodurch das Unternehmen nun mit den formellen Vorbereitungen zur Gründung einer inländischen Bankkarten-Clearingstelle in China beginnen kann. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zur Bedienung des chinesischen inländischen Zahlungsmarktes.

"Die Genehmigung unseres Antrags auf Vorbereitung ist ein bedeutender Schritt vorwärts im Rahmen des langjährigen Engagements von Visa in China. Wir wissen die wichtige Rolle der politischen Führungskräfte der Vereinigten Staaten und Chinas bei der Pflege einer konstruktiven und strategisch stabilen Beziehung zwischen den größten Volkswirtschaften der Welt sehr zu schätzen", sagte Ryan McInerney, Chief Executive Officer von Visa. "Seit mehr als 40 Jahren leistet Visa einen aktiven Beitrag zur dynamischen Zahlungslandschaft Chinas. Wir freuen uns darauf, die notwendigen Schritte in diesem Prozess gemäß den Vorschriften der PBOC zu unternehmen, um den inländischen Betrieb in China aufzunehmen."

China ist einer der weltweit fortschrittlichsten und dynamischsten Märkte für digitale Zahlungen, gestützt durch ein hochinnovatives Ökosystem und das anhaltende Engagement für eine weitere Liberalisierung des Finanzsektors. Visa freut sich darauf, chinesischen Verbrauchern und Unternehmen seine erstklassigen Innovationen, Sicherheit und Zuverlässigkeit zur Verfügung zu stellen und so zur weiteren Entwicklung der inländischen Zahlungslandschaft Chinas beizutragen.

Visa wird seine Bemühungen fortsetzen, den Prozess abzuschließen und den inländischen Bankkarten-Clearing-Betrieb in China aufzunehmen.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitaler Zahlungen und ermöglicht Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und staatlichen Stellen in mehr als 200 Ländern und Gebieten. Unsere Mission ist es, die Welt durch das innovativste, bequemste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zu Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die alle Menschen überall einbeziehen, allen Menschen überall zugutekommen, und betrachten den Zugang als grundlegend für die Zukunft des Geldverkehrs. Erfahren Sie mehr unter Visa.com.

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