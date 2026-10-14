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14.10.2026 07:33 Uhr
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EUHA 2026: Sonova unterstreicht Innovationsführerschaft mit neuen KI-Anwendungsfeldern über Hörgeräte hinaus

DJ EUHA 2026: Sonova unterstreicht Innovationsführerschaft mit neuen KI-Anwendungsfeldern über Hörgeräte hinaus 

Sonova Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz/Produkteinführung 
EUHA 2026: Sonova unterstreicht Innovationsführerschaft mit neuen KI-Anwendungsfeldern über Hörgeräte hinaus 
2026-10-14 / 07:00 CET/CEST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Medien- und Investorenmitteilung 
 
Stäfa (Schweiz), 14. Oktober 2026 - Die Sonova Holding AG (SWX: SOON), führender Anbieter innovativer Hörlösungen, 
erweitert ihr Portfolio mit einer Reihe neuer Innovationen. Das neue Roger On Sphere Remote-Mikrofon macht die 
proprietäre Echtzeit-KI-Technologie erstmals über Hörgeräte hinaus nutzbar. Gleichzeitig bringen die neuen Integro 
Soundprozessoren von Advanced Bionics die Hörleistung und Konnektivität der Phonak Technologie zu Menschen mit 
Cochlea-Implantaten. Damit kommt die Sonova Technologie in weiteren Bereichen der Hörversorgung zum Einsatz. Gemeinsam 
mit dem kürzlich lancierten Phonak EON Hörgerät - der dritten Generation proprietärer Echtzeit-KI-Hörtechnologie von 
Sonova - zeigen die neuen Lösungen, wie Sonova ihre gemeinsame Technologiebasis für konkrete Fortschritte bei 
Hörgeräten, drahtlosen Kommunikationslösungen und Cochlea-Implantaten nutzt. Alle Innovationen werden am bevorstehenden 
70. Internationalen Hörakustiker-Kongress (EUHA) in Hannover präsentiert. 
 
«Innovation ist ein Grundpfeiler unserer Strategie, und Ausgangspunkt sind stets die Bedürfnisse der Nutzerinnen und 
Nutzer», sagt Anders Rosengren, Chief R&D Officer bei Sonova. «Menschen wollen Sprache auch in anspruchsvollen 
Situationen klar verstehen. Gleichzeitig erwarten sie Hörlösungen, die sich nahtlos in ihren Alltag einfügen. Deshalb 
entwickeln wir alle Komponenten unserer Hörlösungen als integriertes System und stimmen Hörleistung, Baugrösse, 
Energieversorgung, Konnektivität und Benutzerfreundlichkeit sorgfältig aufeinander ab. EON, Roger On Sphere und Integro 
zeigen, wie wir unsere neueste Technologie auf unterschiedliche Produkte und Hörsituationen übertragen und damit mehr 
Menschen zugänglich machen können.» 
 
Roger On Sphere Remote Mikrofon erschliesst Echtzeit-KI für weitere Nutzergruppen 
Roger On Sphere ist das weltweit erste Remote-Mikrofon, das Sprache mithilfe von KI in Echtzeit von Störgeräuschen 
trennt. Es kombiniert die bewährte Roger Technologie mit den umfassenden KI-Fähigkeiten von Phonak, darunter ein 
speziell entwickelter KI-Chip. So wird Sprache auch bei Störgeräuschen und über grössere Distanzen klarer übertragen^1 
- direkt von der sprechenden Person an das Hörsystem. Mit Roger On Sphere steht die Echtzeit-KI-Technologie nun nahezu 
allen Nutzerinnen und Nutzern von Phonak und Advanced Bionics zur Verfügung - ohne zusätzliche externe Empfänger. 
 
Advanced Bionics lanciert neue Integro CI-Soundprozessoren mit richtungsweisender Klang-Lokalisierung 
Integro CI ist die neue Generation von Cochlea-Implantat-Soundprozessoren von Advanced Bionics. Sie verbindet die 
Cochlea-Implantat-Expertise von Advanced Bionics mit KI-gestützter Hörleistung und Konnektivität auf Basis der Phonak 
Technologie. Das Ergebnis ist ein vollständig integriertes binaurales Hörsystem, das besseres Hören in 
Alltagssituationen ermöglicht. Zum Portfolio gehören die Soundprozessoren Naída CI Integro für Erwachsene und Sky CI 
Integro für Kinder sowie die Anpasssoftware Target CI 1.6. Die SoundFinder Technologie adressiert ein bislang 
ungedecktes Bedürfnis von Menschen mit Cochlea-Implantaten: Geräusche zu hören bedeutet nicht automatisch, ihre 
Richtung bestimmen zu können. Als erste und einzige Technologie ihrer Art bewahrt SoundFinder Richtungsinformationen 
über zwei Geräte hinweg. So unterstützt sie kompatible bimodale und bilaterale Nutzerinnen und Nutzer dabei, 
Geräuschquellen zu lokalisieren. Die Technologie wurde entwickelt, um die räumliche Wahrnehmung und die Sicherheit zu 
verbessern und Gespräche in komplexen Hörsituationen zu erleichtern.^2-5 Die KI-gestützte SmartSpeech Technology passt 
die Signalverarbeitung automatisch an wechselnde Hörumgebungen an. Dank erweiterter universeller Bluetooth 
Konnektivität lassen sich gleichzeitig bis zu acht Geräte koppeln. RogerDirect ermöglicht ohne zusätzliche Hardware 
eine direkte Verbindung zu kompatiblen drahtlosen Roger Mikrofonen, einschliesslich des neuen Roger On Sphere, und 
bietet Zugang zu exklusiven erweiterten Funktionen. 
 
Roger On Sphere ist ab Mitte November 2026 erhältlich. Integro hat die TÜV-Zulassung erhalten und wird zunächst in 
wichtigen europäischen Märkten eingeführt. Die Einführung in weiteren Märkten erfolgt vorbehaltlich der jeweiligen 
lokalen regulatorischen Zulassungen. 
 
Der Innovationsansatz von Sonova 
Sonova entwickelt die zentralen Bausteine ihrer Technologie selbst und führt Kompetenzen in Audiologie, KI, Chipdesign, 
Software und Hardware in einem integrierten System zusammen. Diese gemeinsame Technologiebasis ermöglicht es, 
Innovationen über verschiedene Bereiche hinweg einzusetzen - von Hörgeräten über Cochlea-Implantate bis hin zu 
drahtlosen Kommunikationslösungen. Dabei verfolgt Sonova das Ziel, Innovationen für mehr Menschen nutzbar zu machen. 
Die Lösungen orientieren sich an konkreten Hörbedürfnissen und berücksichtigen zugleich die Faktoren, die für eine 
langfristige Nutzung entscheidend sind: gutes Sprachverstehen, personalisierte Leistung, ansprechendes Design, 
intuitive Bedienung und nahtlose Konnektivität. Roger On Sphere und Integro zeigen, wie Sonova neueste Technologie auf 
weitere Hörsituationen und unterschiedliche Hörlösungen überträgt. 
 
Dieser Innovationsansatz findet auch externe Anerkennung: Im Ranking «Switzerland's Top Innovative Companies 2027» von 
BILANZ und PME, das in Zusammenarbeit mit Statista erstellt wurde, belegt Sonova den ersten Platz unter den Schweizer 
Grossunternehmen. Bewertet wurden Innovationen bei Produkten, Prozessen und Unternehmenskultur. Besonders hervorgehoben 
wurden die Echtzeit-KI-Hörtechnologie von Sonova und das Phonak EON Portfolio. 

Weitere Informationen zu Roger On Sphere von Phonak und Integro von Advanced Bionics finden Sie in den jeweiligen 
Medienmitteilungen unter: www.sonova.com/news/ 
 
Sonova veranstaltet am 14. Oktober 2026 um 11.00 Uhr MESZ am EUHA-Kongress ein Medienbriefing. Investoren und Analysten 
erhalten am selben Tag im Rahmen einer Präsentation weitere Informationen; die Folien sind ab 13.15 Uhr MESZ unter 
www.sonova.com/de/investorenpraesentationen/ verfügbar. 

Markenhinweis 
Die Bluetooth Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken 
durch Sonova AG erfolgt unter Lizenz. 
 
Referenzen 
^1 Roh M, Gigandet X, & Sans M (2026). Expand your world, with Roger On Sphere. Phonak Insight. 
^2 Bergen G, Stevens MR, Burns ER. Falls and fall injuries among adults aged =65 years - United States, 2014. MMWR Morb 
Mortal Wkly Rep. 2016;65(37):993-998. 
^3 Avci NB, Betual CC. Does hearing impairment impact spatial orientation, navigation, and rotational abilities? Ann 
Otol Rhinol Laryngol. 2024;133. 
^4 Kolasa S, Magnussen LH, Nilsen RM, Wilhelmsen KT, Goplen FK, Nordahl SHG, et al. Walking and balance in older adults 
with age-related hearing loss: a cross-sectional study of cases and matched controls. Gait Posture. 2024;112:264-270. 
^5 Ernst A, Anton K, Brendel M, Battmer RD. Benefit of directional microphones for unilateral, bilateral, and bimodal 
cochlear implant users. Cochlear Implants Int. 2019;20(3):147-157. 

- Ende - 
  
 
Kontakte:          
               
Investor Relations      
               
Peter Dickson      +41 58 928 28 20 
Thomas Bernhardsgrütter +41 58 928 33 44 
               
ir@sonova.com        
                
                
Media Relations        
                
Willy-Andreas Heckmann   +41 58 928 28 13 
                
                
mediarelations@sonova.com

Über Sonova Sonova ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören. Mit seiner technologischen Führungsstärke, audiologischen Expertise und starken lokalen Präsenz betreut das Unternehmen eine wachsende Zahl von Menschen mit Hörminderung in mehr als 100 Ländern. Die 1947 gegründete Gruppe hat ihren Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz. Als vertikal integriertes Unternehmen über die Geschäftsbereiche Wholesale, Retail und Cochlea Implantate hinweg ist Sonova mit den Marken Phonak, Unitron, AudioNova und Advanced Bionics sowie mit etablierten regionalen Marken am Markt vertreten.

Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 546 Mio. Die rund 18'000 Mitarbeitenden von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision - eine Welt zu schaffen, in der jeder in den Genuss des Hörens kommt.

Sonova engagiert sich seit Langem für Innovation und wurde 2025 von der Zeitschrift Fortune auf Platz 12 der innovativsten Unternehmen Europas gewählt - aus einer Auswahl von 300 Unternehmen aus 21 Ländern und 16 Branchen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com.

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October 14, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

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