Die DroneShield-Aktie setzt ihren steilen Abverkauf fort. Gestern verlor der Titel -2,94% und schloss bei 1,49 AU$. Vom Rekordhoch bei rund 6,50 AU$ hat sich der Kurs damit um etwa -78% entfernt. Nun testet die Aktie das 0,618er Fibonacci-Retracement - möglicherweise die letzte Chance für eine größere Trendwende. Chartanalyse zur DroneShield-Aktie Der Kurs der DroneShield-Aktie ist bis in die Unterstützungszone zwischen rund 1,43 und 1,70 AU$ gefallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de