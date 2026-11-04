500 Mio. US-Dollar, 14.500 Scanner, Millionen Entwickler: 4 australische Tech-Aktien greifen Amerika an

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Australien exportiert längst nicht mehr nur Eisenerz, Lithium oder Flüssiggas. Eine Gruppe vergleichsweise kleiner Technologieunternehmen versucht derzeit, ausgerechnet im größten und härtesten Technologiemarkt der Welt zu skalieren: den USA.

Die Zahlen sind bemerkenswert. DroneShield besitzt einen amerikanischen Vertragsrahmen mit einem maximalen Volumen von 500 Mio. US-Dollar. 4DMedical kann seine neue Lungendiagnostik theoretisch auf rund 14.500 bereits installierten CT-Scannern in den USA einsetzen. BrainChip hat gerade eine neue KI-Plattform gestartet, die auf ein bestehendes Ökosystem aus Millionen Raspberry-Pi-Entwicklern trifft. Und First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) hat mit der MITO-Übernahme mehr als 25 fortgeschrittene Kundenprojekte sowie eine direkte kommerzielle Basis in den Vereinigten Staaten übernommen.

Vier australische Aktien zeigen damit vier völlig unterschiedliche Wege, einen der größten Märkte der Welt zu knacken.

DroneShield bekommt Zugang zu einem 500-Mio.-US-Dollar-Rahmen

DroneShield (ISIN: AU000000DRO2) besitzt derzeit wohl die spektakulärste Zahl der vier Unternehmen. Ende September wurde der Spezialist für Drohnenabwehr in einen dreijährigen IDIQ-Vertrag der amerikanischen Joint Interagency Task Force 401 aufgenommen. Der maximale Vertragswert beträgt bis zu 500 Mio. US-Dollar.

Wichtig ist die Einordnung: 500 Mio. US-Dollar sind kein Auftragseingang für DroneShield und erst recht kein garantierter Umsatz. Ein IDIQ-Vertrag schafft vielmehr einen Beschaffungsrahmen, über den einzelne Bestellungen schneller vergeben werden können.

Dass DroneShield in den USA aber längst mehr besitzt als eine theoretische Chance, zeigt ein vorheriger Auftrag. Im Juni erhielt das Unternehmen einen Vertrag mit einem Anfangsvolumen von 19,3 Mio. US-Dollar und weiteren Optionen über 5,6 Mio. US-Dollar. Bereits rund 80 Tage später waren DroneSentry-X-Systeme auf amerikanischen Infantry Squad Vehicles installiert und abgenommen.

Für ein Unternehmen aus Sydney ist das ein bemerkenswerter Wandel. Die USA sind nicht mehr nur ein Exportmarkt, sondern zunehmend ein zentraler Teil der kommerziellen Plattform.

4DMedical braucht keine 14.500 neuen Scanner

Eine völlig andere Geschichte erzählt 4DMedical (ISIN: AU0000095416). Das Medizintechnikunternehmen entwickelt Software, die aus gewöhnlichen CT-Aufnahmen zusätzliche Informationen über die Lungenfunktion gewinnen soll.

Die spannendste Zahl lautet dabei 14.500. Nach Unternehmensangaben kann CT auf die bestehende Basis von ungefähr 14.500 CT-Scannern in den USA zugreifen. Krankenhäuser müssen also nicht zuerst ein komplett neues bildgebendes Gerät kaufen. CT wird als Software-as-a-Service in bestehende radiologische Arbeitsabläufe integriert und erstellt aus normalen, nicht kontrastmittelgestützten Brustkorb-CTs regionale Karten von Ventilation und Perfusion.

Damit fällt eine der größten Hürden junger Medizintechnikunternehmen zumindest teilweise weg: die Installation teurer neuer Hardware.

Hinzu kommt die Erstattung. Für CT beziehungsweise die entsprechende CT-basierte funktionale Lungenbildgebung besteht in den USA eine Medicare-Vergütung von 650,50 US-Dollar zusätzlich zum zugrunde liegenden CT. 4DMedical beziffert den zunächst adressierbaren US-Markt auf mehr als 1,1 Mrd. US-Dollar jährlich.

Die Technologie wird inzwischen unter anderem bei Stanford, Cleveland Clinic, UC San Diego Health, University of Chicago Medicine und University of Miami eingesetzt. Damit beginnt für 4DMedical nicht mehr nur die regulatorische, sondern die kommerzielle Bewährungsprobe.

BrainChip geht dorthin, wo bereits Millionen Entwickler arbeiten

Bei BrainChip (ISIN: AU000000BRN8) ist der Aufhänger noch frischer. Am 29. Oktober stellte das Unternehmen ein AKD1500-Development-Kit für den Raspberry Pi 5 vor. Damit bringt BrainChip seine neuromorphe KI auf eine der weltweit bekanntesten Entwicklungsplattformen für Elektronik und Edge Computing.

BrainChip selbst spricht von Millionen Ingenieuren, Makern und Produktteams, die bereits auf Raspberry Pi entwickeln. Der entscheidende Gedanke: Statt Entwickler zunächst in ein eigenes Hardware-Ökosystem zu zwingen, setzt BrainChip seine Technologie dort hinein, wo diese Entwickler ohnehin experimentieren.

Der AKD1500 verarbeitet Ereignisse direkt am Gerät. Daten müssen für bestimmte Anwendungen also nicht permanent in die Cloud übertragen werden. Das kann für Wearables, industrielle Sensorik, Robotik, Überwachungssysteme oder medizinische Geräte interessant sein, bei denen Energieverbrauch, Reaktionszeit oder Datenschutz eine Rolle spielen.

Besonders interessant ist der Weg vom Experiment zum Produkt. Entwickler können zunächst auf dem Raspberry Pi arbeiten und anschließend denselben AKD1500-Chip in ein eigenes Produkt integrieren. BrainChip hat die Produktion des Chips bereits im Sommer gestartet und liefert erste Serienmengen an Kunden.

Die Millionen Raspberry-Pi-Nutzer sind natürlich keine Millionen BrainChip-Kunden. Sie bilden aber einen enorm großen Trichter, durch den das Unternehmen seine Technologie bekannter machen kann.

First Graphene kauft sich eine amerikanische Startrampe

First Graphene verfolgt wiederum einen vierten Weg. Das Unternehmen übernahm im Sommer die Vermögenswerte von MITO Material Solutions. Damit kamen nicht nur funktionalisierte Graphenprodukte hinzu, sondern auch vorhandene US-Kunden und eine Pipeline mit mehr als 25 Unternehmen in fortgeschrittenen Testphasen. MITO-Produkte werden beispielsweise bereits in Skiern und Angelruten eingesetzt.

Das Entscheidende daran ist weniger die zusätzliche Technologie als die kommerzielle Infrastruktur. First Graphene besitzt seitdem eine direkte Plattform im US-Markt und kann PureGRAPH sowie die übernommenen MITO-Materialien gemeinsam anbieten.

Im Oktober kam ein weiterer Beleg hinzu. Der amerikanische Schuhhersteller Flux Footwear erteilte First Graphene seine erste Produktionsbestellung. PureGRAPH soll in den Graphene-XT-Trainingsschuhen eingesetzt werden, um insbesondere Haltbarkeit und mechanische Performance zu verbessern. Flux ist bereits der dritte Schuhkunde im Portfolio von First Graphene und der erste kommerzielle Produktionskunde des Unternehmens im globalen Sportschuhsegment.

Der Auftragswert ist nicht materiell und wurde nicht veröffentlicht. Trotzdem ist der Vorgang strategisch interessanter als ein weiterer Labortest: Ein US-Kunde hat die Validierungsphase verlassen und bestellt Material für die Produktion.

Amerika ist nicht nur der größte Markt - sondern der Skalierungstest

Die vier Unternehmen könnten operativ kaum unterschiedlicher sein. DroneShield verkauft militärische Drohnenabwehr. 4DMedical entwickelt diagnostische Software. BrainChip baut neuromorphe KI-Chips. First Graphene liefert Hochleistungsmaterialien.

Gemeinsam ist ihnen aber die Strategie: Sie versuchen nicht, aus Australien heraus lediglich gelegentliche Produkte nach Amerika zu exportieren. Sie bauen Wege auf, über die sich ihre Technologien innerhalb bestehender amerikanischer Systeme verbreiten können.

DroneShield besitzt einen Beschaffungsrahmen von maximal 500 Mio. US-Dollar. 4DMedical kann theoretisch auf rund 14.500 vorhandene CT-Systeme zugreifen. BrainChip dockt an ein Ökosystem mit Millionen Raspberry-Pi-Entwicklern an. First Graphene hat sich mit MITO Kunden, Technologie und einen direkten US-Marktzugang gekauft.

Keine dieser Zahlen garantiert Erfolg. Der 500-Mio.-Dollar-Rahmen muss erst mit Bestellungen gefüllt werden. 14.500 Scanner müssen nicht automatisch CT nutzen. Millionen Entwickler müssen BrainChip nicht kaufen. Und aus First Graphenes mehr als 25 MITO-Projekten müssen erst wiederkehrende Serienbestellungen werden.

Genau deshalb ist Amerika für diese vier australischen Aktien so interessant.

Es ist nicht nur der potenziell größte Absatzmarkt. Es ist der Ort, an dem sich zeigen muss, ob aus australischer Technologie ein global skalierbares Geschäft werden kann.

Quellen:

DroneShield - JIATF-401 Domestic Shield IDIQ

4DMedical - CT

BrainChip - AKD1500 Raspberry Pi 5 Kit

First Graphene - MITO-Übernahme

First Graphene - Flux Footwear

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First Graphene Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

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Enthaltene Werte: AU000000BRN8,AU000000FGR3,AU000000DRO2,AU0000095416