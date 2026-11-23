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35.000 australische Dollar sind im Verteidigungssektor eine kleine Bestellung. Für einen Anbieter neuartiger Werkstoffe kann ein solcher Auftrag dennoch aufschlussreich sein: Er zeigt, dass ein Kunde nach ersten Erfahrungen erneut Material benötigt. First Graphene Limited (ISIN: AU000000FGR3) meldete am 10. November einen entsprechenden Folgeauftrag für Graphen, das in elektrisch leitfähigen Druckfarben für US-Verteidigungsanwendungen eingesetzt wird.

Damit erhält die Graphenstory einen konkreten kommerziellen Bezug. Für europäische Anleger stellt sich eine interessante Frage: Kann aus einer bestehenden Spezialanwendung ein wachsender Absatzkanal entstehen? Der jüngste Auftrag liefert dafür einen Anhaltspunkt, dessen Bedeutung sich vor allem aus der Entwicklung der Kundenbeziehung ergibt.

Leitfähige Druckfarben bringen Graphen in die Anwendung

Nach Angaben des Unternehmens bezieht der US-Kunde bereits seit mehreren Jahren Graphen. Auf kleinere Bestellungen folgt nun ein größerer Auftrag. Außerdem habe der Kunde steigenden Bedarf für die absehbare Zukunft signalisiert. Eine solche Erwartung ist allerdings noch keine verbindliche Abnahmeverpflichtung.

Leitfähige Druckfarben ermöglichen es, Schaltungen, Sensoren und andere elektronische Komponenten auf flexible oder starre Oberflächen zu drucken. Graphen übernimmt dabei die Funktion eines leitfähigen Materials. Der Kunde und die konkrete militärische Endanwendung bleiben vertraulich.

Wirtschaftlich ist die Unterscheidung zwischen erstmaligem Test und erneuter Bestellung relevant. Ein wiederkehrender Käufer schafft eine andere Ausgangsbasis als eine unverbindliche Entwicklungsanfrage. Ob daraus dauerhaft größere Erlöse entstehen, muss sich an weiteren Aufträgen zeigen. Angaben zu Margen oder einem langfristig zugesicherten Bestellvolumen enthält die Mitteilung nicht.

Rheinmetall zeigt Europas Interesse an neuen Werkstoffen

Dass Materialinnovationen auch in Europa auf der verteidigungspolitischen Agenda stehen, unterstreicht eine aktuelle Mitteilung von Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009). Der Konzern unterzeichnete am 19. November in Rotterdam eine Absichtserklärung mit dem niederländischen Verteidigungsministerium.

Die Zusammenarbeit soll Zukunftstechnologien für militärische Landsysteme und Fahrzeuge voranbringen. Zu den ausdrücklich genannten Themen gehören unbemannte Systeme, hybride Antriebe, das Zusammenwirken bemannter und unbemannter Systeme sowie fortschrittliche Werkstoffe und Herstellungsverfahren.

Die Partner wollen relevante Technologien identifizieren und die industrielle Basis Deutschlands und der Niederlande enger verbinden. Damit richtet sich die Modernisierung auf mehrere Ebenen: Fahrzeugkonzepte, Antriebstechnik, Fertigung und Materialien werden gemeinsam betrachtet.

Für kleinere Materialanbieter ist das ein relevantes industrielles Umfeld. Die Rheinmetall-Mitteilung nennt jedoch weder Graphen noch First Graphene. Eine Geschäftsbeziehung ist damit nicht belegt. Der konkrete Verteidigungsbezug des australischen Unternehmens beruht auf seiner separat gemeldeten US-Kundenbeziehung.

Eine industrielle Basis ist bereits vorhanden

First Graphene startet bei der Materialherstellung nicht bei null. In seiner Präsentation vom Juli 2026 beschrieb das Unternehmen eine Produktionsanlage in Henderson bei Perth mit einer Verarbeitungskapazität von bis zu 100 Tonnen jährlich. Diese historische Kapazitätsangabe beschreibt die technische Ausgangsbasis, nicht die tatsächliche Absatzmenge.

Die Präsentation erläutert außerdem, wie PureGRAPH in Harze oder Polymere eingebracht werden kann. Damit reicht das Anwendungsspektrum über leitfähige Druckfarben hinaus in Verbundwerkstoffe.

Aus Anlegersicht liegt hier eine wesentliche Aufgabe der Kommerzialisierung: Produktionsmöglichkeiten müssen durch passende Rezepturen, Kundenfreigaben und wirtschaftlich tragfähige Bestellungen ausgelastet werden. Vorhandene Anlagen schaffen dafür Spielraum; entscheidend bleibt die Nachfrage nach den daraus hergestellten Materialien.

UNITEX eröffnet einen weiteren Entwicklungsweg

Am 16. November vereinbarte First Graphene eine Entwicklungs- und Vermarktungszusammenarbeit mit UNITEX Composite aus Ningbo. Zunächst sollen graphenverstärkte Carbonfaser-Prepregs entwickelt werden, also vorimprägnierte Faserhalbzeuge zur Herstellung von Verbundbauteilen.

First Graphene bringt seine Expertise bei Auswahl, Formulierung und Dispersion von Graphen ein. UNITEX ergänzt Materialentwicklung, Fertigung und ein internationales Kundennetzwerk, das nach Angaben des Unternehmens mehr als 100 Länder umfasst.

Erfolgreiche Formulierungen sollen bei entsprechenden Ergebnissen Kundenvalidierung und Produktionsskalierung durchlaufen. Die kommerziellen Bedingungen müssen jeweils vereinbart werden. Die Zusammenarbeit läuft grundsätzlich drei Jahre und kann mit drei Monaten Frist gekündigt werden.

Diese Vereinbarung ergänzt die bestehende US-Anwendung um einen weiteren industriellen Entwicklungsweg. Sie enthält jedoch keinen ausgewiesenen Verteidigungsauftrag und keine garantierten Absatzmengen.

Worauf Anleger jetzt achten können

Für die weitere Beurteilung sind größere Folgeaufträge, wiederkehrende Bestellintervalle und Fortschritte bei der Kundenvalidierung besonders aussagekräftig. Sie würden helfen, die wirtschaftliche Tragfähigkeit einzelner Anwendungen besser einzuschätzen.

Einen verbindlichen Termin für einen breiten kommerziellen Produktstart mit UNITEX nennt das Unternehmen bislang nicht. Auch die Finanzierung des weiteren Geschäftsaufbaus bleibt bei einem jungen Materialanbieter relevant.

Fazit

First Graphene kann im US-Verteidigungsumfeld bereits auf eine bestehende zahlende Kundenbeziehung verweisen. Der Folgeauftrag über rund 35.000 australische Dollar zeigt eine konkrete Anwendung seiner Technologie und eine Entwicklung hin zu größeren Bestellungen. Parallel schafft die UNITEX-Kooperation einen zusätzlichen Weg für graphenverstärkte Verbundwerkstoffe. Europas Interesse an fortschrittlichen Materialien liefert dafür einen relevanten Branchenkontext. Die entscheidende offene Frage bleibt, wie zuverlässig sich einzelne Anwendungen in wiederkehrende und wirtschaftlich bedeutendere Erlöse übersetzen lassen. Weitere Kundenbestellungen und erfolgreiche Produktfreigaben wären dafür die stärksten Belege. Für europäische Anleger bietet First Graphene damit eine Materialtechnologie mit ersten kommerziellen Anknüpfungspunkten, deren Fortschritt sich an konkreten Aufträgen verfolgen lässt.

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Quellen:

First Graphene: "US defence customer steps up orders and first graphene oxide orders secured", ASX-Mitteilung vom 10. November 2026.

https://api.investi.com.au/api/announcements/fgr/fd16b972-95f.pdf

First Graphene: "First Graphene expands composites development into China with UNITEX", ASX-Mitteilung vom 16. November 2026; auch vom Nutzer bereitgestellt.

https://api.investi.com.au/api/announcements/fgr/2a7c739d-090.pdf

First Graphene: "Commercial scale graphene production", Unternehmenspräsentation, Juli 2026; vom Nutzer bereitgestellt.

Rheinmetall: "Niederländisches Verteidigungsministerium und Rheinmetall wollen moderne Technologien für militärische Fahrzeugsysteme voranbringen", 19. November 2026.

https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watch/news/2026/11/2026-11-19-rheinmetall-und-niederlande-treiben-militaerfahrzeugtechnik-voran

Deutsche Börse: Stammdaten First Graphene und Rheinmetall, zur Prüfung der ISIN.

https://live.deutsche-boerse.com/equity/first-graphene-ltd

https://live.deutsche-boerse.com/equity/rheinmetall-ag

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Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

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Enthaltene Werte: DE0007030009,AU000000FGR3