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Agentische KI und Netzwerksicherheit stehen im Mittelpunkt der Telco Days 2026 von Software Mind mit Telefónica, Amdocs und IBM



14.10.2026 / 08:20 CET/CEST

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Kostenlose Online-Konferenz am 6. November, jederzeit abrufbar, mit einer ROCCO-Umfrage unter mehr als 300 Führungskräften der Telekommunikationsbranche, KI-gestütztem SMS-Betrug und einer Keynote des Physikers Andrzej Dragan KRAKÓW, Polen, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Telekommunikationsbetreiber experimentieren mit KI. Experimente in messbare Ergebnisse umzuwandeln, ist weitaus schwieriger.Die Telco Days 2026 , eine kostenlose Online-Konferenz, die von Software Mind am 6. November veranstaltet wird, steht ganz im Zeichen der Schließung dieser Lücke und steht unter dem Motto "Roadmap to Agentic AI and Safer Networks". Zu den Referenten gehören Vertreter von Telefónica, Amdocs, IBM, Alianza, Next Mobile, ROCCO und Tallence. In "Hype vs. Realität" präsentiert Jason Bryan von ROCCO die Ansichten von mehr als 300 Führungskräften der Telekommunikationsbranche zum Thema KI und geht dabei auf die Fragen ein, die Betreiber am häufigsten stellen: Bei welchen Anwendungsfällen lohnt sich die Investition? Warum kommt es vor der Serienproduktion zu Verzögerungen bei Pilotprojekten? Und was unterscheidet reale Renditen von bloßem Hype? Den ersten Hauptvortrag hält Andrzej Dragan, Professor an der Universität Warschau, zum Thema der Frage, ob Maschinen denken können. Next Mobile wird zeigen, wie generative KI auf beiden Seiten des SMS-Kanals zum Einsatz kommt und Betrug sowohl begünstigt als auch abwehrt. Software Mind wird die Roadmap für seine Ampliv Signaling Firewall vorstellen. Telefónica, Tallence und Software Mind werden aufzeigen, wie die Nearshore-Lieferung das Abrechnungsmodell von Telefónica verändert hat, Amdocs wird die Umwandlung von BSS-Plattformen in Monetarisierungsmaschinen erörtern und Alianza wird die Sprach-KI untersuchen, die über das Netzwerk des Betreibers orchestriert wird. Die IBM-Session wird in Kürze angekündigt. "Die KI im Telekommunikationsbereich geht über die Machbarkeitsstudien hinaus, und die Betreiber stellen fest, dass die Autonomie die Anforderungen ebenso erhöht wie sie die Arbeitsbelastung verringert", sagte Dawid Mielnik, General Manager Telekommunikation bei Software Mind. "Eine falsche KI-Entscheidung kostet Servicequalität, Kundenvertrauen und birgt reale operative Risiken." Deshalb muss agentenbasierte KI in der Telekommunikation Netzwerke verstehen, nicht nur Sprache." Die Veranstaltung findet am 6. November von 9:00 bis 17:30 Uhr MEZ statt; alle Sessions sind anschließend auf Abruf verfügbar. Die Teilnehmer werden praktische Erkenntnisse von Teams mitnehmen, die KI im Produktiveinsatz einsetzen. Registrieren Sie sich kostenlos unter softwaremind.com/events/telco-days-2026 . Über Software Mind Software Mind, ein globaler Technologiepartner, bietet Beratung und Softwareentwicklung mit KI-gestützten Beschleunigern und hilft Unternehmen dabei, KI-, Cloud- und Datenexpertise in messbaren Geschäftswert umzuwandeln. Im Telekommunikationsbereich hat das Unternehmen über 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen innerhalb von Betreibernetzen - SS7, Diameter, SIP, IMS und Roaming - und entwickelt die Amplitiv-Produktpalette für Roaming, Signalisierungssicherheit und Sprachkommunikation. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/agentische-ki-und-netzwerksicherheit-stehen-im-mittelpunkt-der-telco-days-2026-von-software-mind-mit-telefonica-amdocs-und-ibm-302907294.html



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