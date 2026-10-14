Reply [EXM, STAR: REY] präsentiert mit "Symbiosis" ein KI-gestütztes Operating Model für Unternehmen, die generative KI und agentenbasierte Systeme in ihre Geschäfts- und Betriebsprozesse integrieren wollen. "Symbiosis" verbindet Strategie, Portfoliomanagement und Umsetzung auf einer gemeinsamen Plattform und hilft Unternehmen so, Prioritäten und Investitionsentscheidungen an messbaren Geschäftsergebnissen auszurichten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261014926914/de/

Reply introduces Symbiosis, an AI-driven operating model designed for enterprises integrating generative AI and agentic systems into their operating processes. Supported by a dedicated platform, Symbiosis connects strategy, portfolio management and execution, helping organisations align priorities and investment decisions with measurable business outcomes.

KI ermöglicht es Teams, Lösungen schneller zu entwickeln, zu testen und produktiv einzusetzen. Mit diesem höheren Tempo wird es umso wichtiger, den Fokus auf die richtigen Vorhaben zu legen. Werden Prioritäten nur in festen Abständen überprüft, besteht die Gefahr, dass Ressourcen in Initiativen fließen, die nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprechen. "Symbiosis" schafft einen strukturierten Rahmen, um auf Basis der bisherigen Ergebnisse zu entscheiden, welche Initiativen fortgeführt, neu ausgerichtet oder eingestellt werden sollten.

Dafür übersetzt das Modell strategische Ziele in sogenannte "Intents": klar definierte geschäftliche Problemstellungen mit messbaren Zielen, eindeutigen Verantwortlichkeiten, festgelegten Rahmenbedingungen und einem zeitlichen Horizont. Kleine Teams, sogenannte "Cells", verbinden menschliche Expertise mit KI-Agenten und erproben in kurzen Umsetzungs- und Lernzyklen verschiedene Lösungsansätze. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für weitere Entscheidungen. So können Unternehmen ihre Ressourcen gezielt auf Initiativen konzentrieren, die einen nachweisbaren Mehrwert schaffen. Die Verantwortung für strategische Ausrichtung und Investitionen bleibt dabei beim Menschen.

Eine eigens für "Symbiosis" entwickelte Plattform macht den Ansatz im Arbeitsalltag nutzbar: Teams können den Status ihrer "Intents" verfolgen, Fortschritte und Risiken im Blick behalten und die erzielten Ergebnisse auswerten. Auf dieser Grundlage dokumentieren sie, ob eine Initiative fortgeführt, angepasst oder eingestellt wird. Das "Learning Mesh" bündelt dabei Wissen aus der Umsetzung und dem laufenden Betrieb, etwa Informationen aus Prozessen, Protokollen und operativen Systemen. Es erkennt wiederkehrende Muster und führt die gewonnenen Erkenntnisse in Portfolio- und Strategieentscheidungen zurück. So können Erfahrungen aus einzelnen Initiativen auch für weitere Vorhaben genutzt werden.

Reply setzt "Symbiosis" bereits in unterschiedlichen Branchen ein. Im Bereich Offshore-Energie kommt das Operating Model bei der Ablösung von Legacy-Anwendungen und der Weiterentwicklung der kundeneigenen Software zum Einsatz. Im Gesundheitswesen arbeitet Reply mit einer Einrichtung des britischen National Health Service (NHS) daran, den administrativen Aufwand für medizinisches Fachpersonal zu reduzieren und eine kontinuierliche Betreuung von Patienten im Vorfeld einer Behandlung zu ermöglichen. Im Maschinenbau helfen KI-Agenten Entwicklern dabei, Softwarefehler zu analysieren, Korrekturen vorzuschlagen und deren Relevanz für verschiedene Kundenprojekte zu prüfen. Auf dieser Grundlage entscheiden die Entwickler, welche Änderungen sie übernehmen und in die Software integrieren.

Das "Symbiosis" Operating Model ist öffentlich zugänglich und kann als Grundlage für die Anwendung in unterschiedlichen Unternehmenskontexten dienen. Mithilfe der Plattform können Teams ihre Arbeit konsequent an strategischen Zielen ausrichten, Erkenntnisse aus der laufenden Umsetzung nutzen und ihr Vorgehen zur Erreichung der jeweiligen "Intents" kontinuierlich weiterentwickeln.Weitere Informationen zum "Symbiosis" Operating Model: www.symbiosis.com

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261014926914/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Irene Caia

i.caia@reply.com

Tel. +390117711594