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14.10.26 | 11:36
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Dow Jones News
14.10.2026 10:09 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Börsen starten im Plus - ASML fest nach Zahlenausweis

DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen starten im Plus - ASML fest nach Zahlenausweis

DOW JONES--Die europäischen Börsen sind am Mittwoch mit Aufschlägen in den Handel gestartet und starten damit einen neuen Erholungsversuch. Am Vortag wurden die Kursgewinne bis Handelsschluss nicht gehalten. Der Auftakt in die US-Berichtssaison ist holprig verlaufen. Wie CMC anmerkt, sind die Quartalszahlen von JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, UnitedHealth und Johnson & Johnson insgesamt zwar besser als erwartet ausgefallen. Dennoch konnten sie Anleger nur teilweise überzeugen. "Das zeigt, wie hoch die Messlatte inzwischen liegt. Gute Zahlen allein reichen nicht mehr aus, um neue Kursfantasie zu entfachen. Die Unternehmen müssen die Erwartungen inzwischen deutlich übertreffen, um weitere Käufer anzulocken", heißt es. Am Berichtstag legen mit Bank of America sowie Morgan Stanley weitere Kreditinstitute ihre Ergebnisse vor. Für den Technologiesektor wichtig sind die Geschäftszahlen von ASML, die positiv aufgenommen werden.

Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 25.312 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,6 Prozent nach oben. Ansonsten gibt das Intramarktumfeld nicht viel her. Der Euro kostet mit 1,1205 Dollar einen Tick mehr als am Vortag. Gold notiert etwas leichter bei 4.143 Dollar die Feinunze.

Mit Preisen von rund 106 Dollar das Barrel notiert Öl auf einem weiterhin sehr hohen Niveau. Positiv für die Börsen ist aber die relative Entspannung an den Anleihemärkten. Die 10-jährige US-Benchmarkanleihe rentiert mit 5,20 Prozent weiter klar unter den jüngsten Hochs und hat zuletzt keine Anstalten gemacht, diese erneut zu testen. Im Handel ist von einer zunehmenden Entkopplung der Anleihe- von den Energiemärkten die Rede. Mit Blick auf die Inflationsdaten steht die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Nachmittag im Blick. Erwartet wird ein Anstieg von 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Der Datensatz ist der letzte von Bedeutung für die US-Notenbank, die am 28. Oktober über die Geldpolitik entscheiden wird. Eine Erhöhung der Leitzinsen auf der kommenden Sitzung wird an den Märkten nur mit einer Wahrscheinlichkeit von derzeit rund 20 Prozent eingepreist.

ASML hat bessere Drittquartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz entsprach mit 11,7 Milliarden Euro in etwa der Markterwartung. Der Gewinn schlug mit 5 Milliarden Euro die Markterwartung von 4,2 Milliarden indes deutlich. JP Morgan hebt die starke Bruttomarge von 57,5 Prozent hervor. Der Anlagenbauer stellt für das vierte Quartal Erlöse von 14,2 bis 15,2 Milliarden Euro in Aussicht, was ebenfalls über der Konsenserwartung liegt. Für das Gesamtjahr sagen die Niederländer nun Umsätze zwischen 44 und 45 Milliarden Euro voraus - zuvor waren es 43 bis 45 Milliarden. ASML gewinnen 2,1 Prozent. Im Gefolge ziehen Infineon um 2,6 Prozent, Aixtron um 0,4 Prozent und STMicroelectronics um 1,4 Prozent an.

Die Eisenerzlieferungen von Rio Tinto (-0,8%) lagen im dritten Quartal mit 85,7 Millionen Tonnen 3 Prozent unter den Erwartungen von JP Morgan. Kupfer habe sich dagegen im Rahmen der Erwartungen entwickelt genauso wie Aluminium. Die Analysten erwarten keine wesentlichen Änderungen der Konsensschätzungen nach den Produktionszahlen. Die Prognose für das laufende Jahr sei unverändert.

Evotec hat in den ersten neun Monaten bei Umsatz und Konzern-EBITDA offenbar mehr erreicht als von den Analysten erwartet. Auf Basis vorläufiger Ergebnisse erwartet Evotec für die ersten neun Monate 2026 einen Konzernumsatz von rund 465 Millionen Euro und ein bereinigtes Konzern-EBITDA von minus 42,8 Millionen Euro. Diese Zahlen liegen laut Evotec "über den aktuellen Markterwartungen, wobei die Abweichung im Wesentlichen auf die zeitliche Verteilung der Konsensschätzungen zurückzuführen ist." Evotec steigen um 6,4 Prozent.

PNE brechen dagegen um 16,5 Prozent ein. Der Windparkentwickler geht für 2026 nun von einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 60 bis 75 Millionen Euro aus bzw. 65 bis 80 Millionen auf bereinigter Basis. Bisher hatte das Unternehmen 90 bis 120 Millionen Euro in Aussicht gestellt. 

=== 
Index          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.203,42  +0,6   36,41    6.167,01    7,1 
Stoxx-50        5.337,19  +0,4   21,52    5.315,67    8,5 
DAX          25.311,73  +0,2   51,83    25.259,90    3,3 
MDAX          30.095,69  +0,3   75,20    27.039,42    -1,7 
TecDAX         4.007,96  +0,5   19,16    3.091,28    10,6 
SDAX          18.119,98  +0,3   52,13    13.062,07    5,5 
FTSE          10.646,76  -0,0   -3,57    10.650,33    7,2 
CAC           7.859,94  +0,4   32,31    7.827,63    -3,6 
SMI          13.977,97  +0,4   50,45    13.927,52    5,3 
ATX           6.620,98  -0,1   -6,92    6.627,90    24,3 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:10 
EUR/USD          1,1206  +0,1   0,0008     1,1198   1,1194 
EUR/JPY          177,34  +0,1   0,0900     177,25  177,2800 
EUR/CHF          0,9324  +0,0   0,0002     0,9322   0,9319 
EUR/GBP          0,8446  -0,0  -0,0001     0,8447   0,8449 
USD/JPY          158,25  -0,0  -0,0400     158,29  158,3600 
GBP/USD          1,3265  +0,1   0,0013     1,3252   1,3246 
USD/CNY          6,6925  -0,0  -0,0012     6,6937   6,6937 
USD/CNH          6,6927  +0,0   0,0011     6,6916   6,6922 
AUS/USD          0,7006  +0,4   0,0026      0,698   0,6981 
Bitcoin/USD      83.424,36  +0,1   71,04    83.353,32 83.434,56 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         94,53  +0,4    0,39      94,14 
Brent/ICE         106,25  +0,5    0,56     105,69 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.146,97  -0,2   -9,78    4.156,75 
Silber           58,59  -1,4   -0,85      59,44 
Platin         1.654,89  -0,5   -8,46    1.663,35 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2026 03:35 ET (07:35 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
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