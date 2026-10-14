Unterföhring (ots) -Schlagzeilen? Können sie. Stockbetten? Müssen sie. Für Claudia Obert, Katy Bähm, Brenda Brinkmann und Gigi Birofio heißt es am Freitag, 6. November 2026, auf Joyn und sixx: Auftrieb ins "Forsthaus Rampensau Germany"! Gemeinsam mit ihren Partner:innen müssen sie hoch in den österreichischen Alpen nicht nur in charmant-rustikalen Verhältnissen auf engstem Raum zusammenleben, sondern auch ihr Rampensau-Potential beweisen. Wer bewahrt sich selbst davor, von den eigenen Forsthaus-Mitbewohner:innen abgesägt zu werden? Wer versucht als Oberförster:in die umtriebige Alpen-WG unter Kontrolle zu behalten? Und wer wird schließlich zwischen dichten Wäldern, grünen Weiden und spitzen Berggipfeln zur größten Rampensau von "Forsthaus Rampensau Germany" gekürt?Diese umtriebigen Promi-Duos ziehen ab 6. November ins "Forsthaus Rampensau Germany" auf Joyn und sixx:Spritzige Überraschung: Dass Claudia Obert im ForsthausRampensau auf Ex-GNTM-Model Theresia Fischer trifft, weiß die Reality-TV-Ikone noch nicht. Das Überraschungspaar der neuen Staffel erwartet zwar kein Luxus in den österreichischen Bergen, aber garantieren die beiden zusammen reichlich Cleverness?Schwesternzeit statt Schlagzeilen-Wirbel: Als viel diskutierte Reality-TV-Bekanntheit weiß Brenda Brinkmann, wie man für Aufsehen sorgt. Nun zieht sie zusammen mit ihrer Schwester Stella in die Selbstversorger-WG. Sorgen die beiden für ein harmonisches Miteinander oder spielen sie ein strategisches Spiel?Die "Realitystar Academy" bringt sie auf den Gipfel: LilliPop und Jessica Zemer haben ihre Reality-TV-Feuertaufe in der "Realitystar Academy" mit Bravour und Diplom abgeschlossen. Jetzt dürfen sie ihre Erfahrung gemeinsam im ForsthausRampensau ausbauen. Versprechen die Reality-Novizinnen heile Welt oder bringen sie reichlich Double Trouble in die Kärntner Bergwelt?Die Bestie Boys: Einige seiner neuen Mitbewohner:innen kennt Gigi Birofio bereits aus den diversen Reality-TV-Programmen des Landes. Nun teilt er mit seinem Kindheits-Kumpel Peris Grigoriadis bereitwillig seine Kontakte und führt ihn im ForsthausRampensau in die bunte Welt des Reality-TVs ein.Auf Wolke 7: Marlisa Rudzio und William Raab ziehen im ForsthausRampensau endlich zusammen. Denn bisher ist den beiden Lovebirds ihre Fernbeziehung ein großer Dorn im Auge. Ob sich die beiden in ihrer ersten gemeinsamen Bleibe gut einleben?Aufstieg in Pumps: Die Drag Sisters Katy Bähm und Gino Bormann ziehen nicht mit Pauken und Trompeten, sondern mit Glanz und Glamour ins ForsthausRampensau. Mit Reality-Programmen sind die beiden bereits bestens vertraut - aber haben sie auch das Zeug zur größten Rampensau?Daddy on Board: Der schweizerische Reality-Import wird ausgebaut. Giuliano Hediger bringt seinen Papa Paolo mit ins Lavanttal. Zusammen möchten sie nicht nur den Aufstieg ins ForsthausRampensau meistern, sondern auch zu den größten Rampensäuen gekrönt werden.Von "Bachelor in Paradise" zu den Bachelors of the Alps? Filip Pavlovic und Marco Cerullo trafen sich auf einer nicht so einsamen Insel. Seither gehen sie freundschaftlich Hand in Hand. Suchen sie jetzt auch gemeinsam auf 1.300 Metern über dem Meeresspiegel im ForsthausRampensau die große Liebe oder zumindest den neuesten Alpenflirt?Die Gossip Girls: Laura Blond und Nadja Großmann nehmen in ihrem gemeinsamen Podcast "Läster, Schwester!" kein Blatt vor den Mund. Kommentieren die beiden das Geschehen in ihrer neuen Berg-WG genauso spitzzüngig oder befördern sie sich direkt selbst zum Gesprächsthema?Die Entertainment-Klassiker: Als alte Hasen des Showbiz könnte man Silva Gonzalez und Stephen Dürr bezeichnen. Nun mischen sie als Duo das ForsthausRampensau auf. Während Silva seine Karriere als Sänger der Hot Banditoz ins Rollen brachte, flimmerte Stephen Dürr als Serienstar über die Bildschirme der Nation. Inzwischen haben beide reichlich Reality-TV-Erfahrung gesammelt und den Titel der größten Rampensäue 2026 fest im Blick.Produziert wird "Forsthaus Rampensau Germany" von Madame Zheng.Die neue Staffel "Forsthaus Rampensau Germany" - ab Freitag, 6. November 2026, auf Joyn und um 20:15 Uhr auf sixxPressekontakt:Carina CastrovillariTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1108Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingIsabella TönnesTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1172Isabella.Toennes@ProSiebenSat1.comJoynDer Streamingdienst der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6370799