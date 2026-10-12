Unterföhring (ots) -
Feuer, Wasser, Erde und Luft: In der neuen Adventure-Show "4 Elements - Allein gegen die Natur" stellen sich Joey Kelly, Moderatorin Jeannie Wagner sowie die Content-Creator Brian Jakubowski und July Pohl sechs Tage den Kräften der Natur. In der Guajira-Wüste, am Pazifik, im tropischen Regenwald und auf den Gipfeln der Anden kämpfen die vier Abenteurer:innen in unterschiedlichen elementaren Welten. Völlig auf sich allein gestellt errichten sie ein Lager, dokumentieren ihre Abenteuer mit Actioncams und stellen sich täglich neuen Challenges. Ob Trinkwasser finden, ein Feuer entzünden oder essbare Pflanzen finden - jedes Element verlangt andere Fähigkeiten. Wer besteht am Ende die Prüfung seines Elements?
Produziert wird "4 Elements - Allein gegen die Natur" von studio flitz.
"4 Elements - Allein gegen die Natur" - ab Samstag, 17. Oktober 2026, kostenlos streamen auf Joyn.
Pressekontakt:
Luisa Hollmann, Jeanette Korkmann
email: luisa.hollmann@seven.one
jeanette.korkmann@seven.one
Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
email: clarissa.schreiner@seven.one
Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6369034
Feuer, Wasser, Erde und Luft: In der neuen Adventure-Show "4 Elements - Allein gegen die Natur" stellen sich Joey Kelly, Moderatorin Jeannie Wagner sowie die Content-Creator Brian Jakubowski und July Pohl sechs Tage den Kräften der Natur. In der Guajira-Wüste, am Pazifik, im tropischen Regenwald und auf den Gipfeln der Anden kämpfen die vier Abenteurer:innen in unterschiedlichen elementaren Welten. Völlig auf sich allein gestellt errichten sie ein Lager, dokumentieren ihre Abenteuer mit Actioncams und stellen sich täglich neuen Challenges. Ob Trinkwasser finden, ein Feuer entzünden oder essbare Pflanzen finden - jedes Element verlangt andere Fähigkeiten. Wer besteht am Ende die Prüfung seines Elements?
Produziert wird "4 Elements - Allein gegen die Natur" von studio flitz.
"4 Elements - Allein gegen die Natur" - ab Samstag, 17. Oktober 2026, kostenlos streamen auf Joyn.
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Luisa Hollmann, Jeanette Korkmann
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Photo Production & Editing
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