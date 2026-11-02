Unterföhring (ots) -
2. November 2026. 2024 war im Halbfinale Schluss. 2027 wollen sie endlich Weltmeister werden: Bei der "Promi-Darts-WM" 2027 greifen Jens "Knossi" Knossalla und Michael "Mighty Mike" van Gerwen am Dienstag, 5. Januar 2027, um 20:15 Uhr live auf ProSieben noch einmal gemeinsam nach dem Titel.
"Wir sind Freunde geworden. Wann hat man so etwas schon einmal?", schwärmt Twitch-Star und Darts-Fan Knossi von seinem Teampartner. "Ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam antreten, weil Michael van Gerwen sich das auch gewünscht hat. Dieses Mal holen wir das Ding! Zieht euch warm an!"
Bei der "Promi-Darts-WM" treten Darts-Profis in Zweier-Teams mit prominenten Hobby-Dartern im klassischen 501-Modus an.
Christian Düren moderiert die Show, Elmar Paulke kommentiert das Geschehen. Produziert wird "Die Promi-Darts-WM" von Banijay Productions Germany GmbH. Tickets für das Live-Spektakel gibt es hier (https://myshow.de/formats/prosieben-promi-darts-wm).
"Die Promi-Darts-WM" 2027 - am Dienstag, 5. Januar 2027, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und streamen auf Joyn
Pressekontakt:
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Katrin Dietz
Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1154
Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.com
Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
Tel: +49 (0) 89 95 07 - 1191
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Ein Sender der ProSiebenSat.1 Media SE
Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6382579
2. November 2026. 2024 war im Halbfinale Schluss. 2027 wollen sie endlich Weltmeister werden: Bei der "Promi-Darts-WM" 2027 greifen Jens "Knossi" Knossalla und Michael "Mighty Mike" van Gerwen am Dienstag, 5. Januar 2027, um 20:15 Uhr live auf ProSieben noch einmal gemeinsam nach dem Titel.
"Wir sind Freunde geworden. Wann hat man so etwas schon einmal?", schwärmt Twitch-Star und Darts-Fan Knossi von seinem Teampartner. "Ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam antreten, weil Michael van Gerwen sich das auch gewünscht hat. Dieses Mal holen wir das Ding! Zieht euch warm an!"
Bei der "Promi-Darts-WM" treten Darts-Profis in Zweier-Teams mit prominenten Hobby-Dartern im klassischen 501-Modus an.
Christian Düren moderiert die Show, Elmar Paulke kommentiert das Geschehen. Produziert wird "Die Promi-Darts-WM" von Banijay Productions Germany GmbH. Tickets für das Live-Spektakel gibt es hier (https://myshow.de/formats/prosieben-promi-darts-wm).
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