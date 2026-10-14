Die Match Group-Aktie entwickelt sich 2026 bis dato ausgezeichnet. Seit Jahresbeginn ist der Kurs des Dating-Plattformbetreibers mit über +30% im Plus. Erst vor wenigen Wochen kletterte die Match-Aktie auf ein neues 3-Jahreshoch. Könnte ihr diese Nachricht noch mehr Kurspotenzial verschaffen und sollten Anleger mit dieser Aktie ein Date haben? Bewegung im Dating-Markt Es kommt Bewegung in den internationalen Dating-Markt. Gestern wurde bekannt, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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