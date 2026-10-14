Am Standort des Kernkraftwerks im Rückbau soll nach Unternehmensangaben der Vattenfall GmbH bislang größter Batteriespeicher entstehen. Der Batteriespeicher Brunsbüttel ist für rund vier Stunden Speicherdauer ausgelegt. Die Bauarbeiten sollen 2027 beginnen. Vattenfall hat Fluence Energy mit der Lieferung und schlüsselfertigen Realisierung des Batteriespeichers Brunsbüttel sowie langfristigen Serviceleistungen beauftragt. Die Unternehmen haben dafür einen Vertrag geschlossen. Geplant sind 254 Megawatt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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