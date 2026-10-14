Noch immer tut sich die Fresenius Medical Care-Aktie (FMC; 578580) sehr schwer, sich vom überraschenden Wechsel an der Konzernspitze zu erholen. Denn in der Vorwoche hatte Helen Giza das Unternehmen plötzlich verlassen, was ein Kursminus von knapp zehn Prozent auslöste. Vor allem die Tatsache, dass keine Details und keine Gründe für den Abgang genannt wurden, irritierte die Anleger. So hat Giza den Dialyse-Konzern schon zum Ende der Vorwoche final ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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