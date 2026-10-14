Paris (www.fondscheck.de) - Amundi, der führende europäische ETF-Anbieter[1], listet drei neue Themen-ETFs, die Anlegern ein gezieltes Engagement in den Themen KI und Zukunftstechnologien bieten: der Amundi Global Space Technologies UCITS ETF (ISIN IE000RUMHXXX/ WKN ETF395), der Amundi Global Critical Metals & Rare Earths UCITS ETF (ISIN IE000UV2SXXX/ WKN ETF406) und der Amundi Global Electrification Infrastructure UCITS ETF (ISIN IE0004LE6XXX/ WKN ETF401)[2], so Amundi in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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