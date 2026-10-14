Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
SE0015192075 Luxbright AB 14.10.2026 SE0030690XXX Luxbright AB 15.10.2026 Tausch 100:1
FR0010380626 Prologue S.A. 14.10.2026 FR001401AXXX Prologue S.A. 15.10.2026 Tausch 100:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
SE0015192075 Luxbright AB 14.10.2026 SE0030690XXX Luxbright AB 15.10.2026 Tausch 100:1
FR0010380626 Prologue S.A. 14.10.2026 FR001401AXXX Prologue S.A. 15.10.2026 Tausch 100:1
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