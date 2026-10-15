The following instruments on XETRA do have their first trading 15.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.10.2026
Aktien
1 AU0000489395 Glencore PLC CDIS
2 US02156V1098 Oklo Inc.
3 AU0000406746 Rokeby Resources Ltd.
4 GB00BMY2T534 Okopa PLC
5 SE0030690368 Luxbright AB
6 FR001401AOZ5 Prologue S.A.
Anleihen/ETF
1 XS3491316XXX DFMG Holding GmbH
2 CA135087VXXX Canada, Government of...
3 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
4 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 IT0005735XXX Italien, Republik
8 DE000A5GSXXX Sachsen-Anhalt, Land
9 NO0013771XXX Troy Companies International B.V.
10 XS3496787XXX Ausnet Services Holdings Pty Ltd.
11 PTCGDAOM0XXX Caixa Geral de Depósitos S.A.
12 XS3491317XXX DFMG Holding GmbH
13 XS3531986XXX Investec Bank PLC
14 XS3430848XXX Skydance Corp.
15 XS3430847XXX Skydance Corp.
16 US88032XBXXX Tencent Holdings Ltd.
17 IE000O8MVXXX Global X Responsible Gold Miners UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.10.2026
Aktien
1 AU0000489395 Glencore PLC CDIS
2 US02156V1098 Oklo Inc.
3 AU0000406746 Rokeby Resources Ltd.
4 GB00BMY2T534 Okopa PLC
5 SE0030690368 Luxbright AB
6 FR001401AOZ5 Prologue S.A.
Anleihen/ETF
1 XS3491316XXX DFMG Holding GmbH
2 CA135087VXXX Canada, Government of...
3 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
4 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 IT0005735XXX Italien, Republik
8 DE000A5GSXXX Sachsen-Anhalt, Land
9 NO0013771XXX Troy Companies International B.V.
10 XS3496787XXX Ausnet Services Holdings Pty Ltd.
11 PTCGDAOM0XXX Caixa Geral de Depósitos S.A.
12 XS3491317XXX DFMG Holding GmbH
13 XS3531986XXX Investec Bank PLC
14 XS3430848XXX Skydance Corp.
15 XS3430847XXX Skydance Corp.
16 US88032XBXXX Tencent Holdings Ltd.
17 IE000O8MVXXX Global X Responsible Gold Miners UCITS ETF
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