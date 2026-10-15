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WKN: A3CUTU | ISIN: US02156V1098 | Ticker-Symbol: 7X5
Tradegate
15.10.26 | 08:30
25,600 Euro
-2,29 % -0,600
Branche
Versorger
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
OKLO INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OKLO INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
25,40025,60008:40
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DFMG
DFMG HOLDING GMBH Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DFMG HOLDING GMBH100,650,00 %
LUXBRIGHT AB--
OKLO INC25,600-2,29 %
OKOPA PLC--
PROLOGUE SA--
ROKEBY RESOURCES LIMITED0,0020,00 %
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