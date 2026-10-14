The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.10.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.10.2026
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ISIN Name
FR0010380626 PROLOGUE S.A.INH.B EO-,01
SE0015192075 LUXBRIGHT AB
USU0479MAXXX ATKORE 21/31 REGS
XS2696090XXX PINNACLE BID 23/28 REGS
XS2696093XXX PINNACLE BID 23/28 REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.10.2026
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ISIN Name
FR0010380626 PROLOGUE S.A.INH.B EO-,01
SE0015192075 LUXBRIGHT AB
USU0479MAXXX ATKORE 21/31 REGS
XS2696090XXX PINNACLE BID 23/28 REGS
XS2696093XXX PINNACLE BID 23/28 REGS
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