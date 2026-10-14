NetBox, das bereits von mehr als 90 % der führenden Neoclouds sowie von Unternehmen wie Arm, J.P. Morgan Chase und CoreWeave genutzt wird, wird nun nativ in das NVIDIA DSX-Betriebssystem und den Grafana-Katalog integriert und bietet Menschen und KI-Agenten neue Möglichkeiten, die weltweit komplexesten Infrastrukturumgebungen zu entwerfen und zu betreiben.

CAPE CANAVERAL, Florida, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kennedy Space Center -- NetBox Labs, das Unternehmen hinter NetBox, dem System of Record für Netzwerke und Rechenzentren, gab heute auf der ersten NetBox Evolve-Konferenz Partnerschaften mit NVIDIA und Grafana Labs sowie eine Vielzahl neuer Plattformfunktionen bekannt. Zusammen stärken diese Vorhaben die Position von NetBox als zentrale Intelligenzebene für die weltweite Technologieinfrastruktur.

NVIDIA ist nun als native Datenquelle für den NVIDIA Configuration Manager (NVCM) - die Netzwerk-Orchestrierungskomponente des NVIDIA DSX OS - in NetBox integriert. Angesichts des zunehmenden Ausbaus der KI-Infrastruktur rückt NetBox durch diese Partnerschaft in den Mittelpunkt der Gestaltung, Bereitstellung und des Betriebs von KI-Infrastrukturen.

ist nun als native Datenquelle für den NVIDIA Configuration Manager (NVCM) - die Netzwerk-Orchestrierungskomponente des NVIDIA DSX OS - in NetBox integriert. Angesichts des zunehmenden Ausbaus der KI-Infrastruktur rückt NetBox durch diese Partnerschaft in den Mittelpunkt der Gestaltung, Bereitstellung und des Betriebs von KI-Infrastrukturen. Grafana Labs und NetBox Labs haben ein offizielles NetBox-Plugin im Grafana-Katalog veröffentlicht. Es integriert den aktuellen Infrastrukturkontext in Grafana-Dashboards und -Warnmeldungen und ermöglicht es Netzwerk- und Rechenzentrumsteams so, ihre Daten sinnvoll zu interpretieren.

und NetBox Labs haben ein offizielles NetBox-Plugin im Grafana-Katalog veröffentlicht. Es integriert den aktuellen Infrastrukturkontext in Grafana-Dashboards und -Warnmeldungen und ermöglicht es Netzwerk- und Rechenzentrumsteams so, ihre Daten sinnvoll zu interpretieren. Die NetBox Labs Infrastructure Intelligence Platform wurde um neue Produkte und Funktionen erweitert. NetBox Designs ergänzt NetBox Visual Explorer und NetBox Asset Lifecycle, um die Konzeption und Planung, die Beschaffung sowie die Verwaltung beim Ausbau von Rechenzentren und Netzwerken zu beschleunigen. Darüber hinaus unterstützen neue Agenten und KI-basierte Betriebsfunktionen jedes Team dabei, seine Infrastruktur auf der herstellerneutralen Plattform von NetBox zu automatisieren. Schließlich helfen eine Vielzahl neuer Integrationen und neuer Dashboards für NetBox Analytics den Teams dabei, mehr Daten in NetBox einzubinden und sich schnell einen Überblick über ihre Infrastruktur zu verschaffen.



"Ganz gleich, ob Teams Unternehmensnetzwerke und -infrastrukturen im Einzelhandel, im Gesundheitswesen oder im Finanzdienstleistungssektor aufbauen oder ein KI-Rechenzentrum in enormer Geschwindigkeit und großem Umfang bereitstellen - Konfiguration, Überwachbarkeit und Automatisierung hängen allesamt davon ab, dass eine verbindliche Dokumentation darüber vorliegt, welche Infrastruktur vorhanden sein sollte und wie sie funktionieren sollte. Dieser Rekord geht auf das Konto von NetBox", sagte Kris Beevers, CEO und Mitbegründer von NetBox Labs. "Heute wird NetBox von Unternehmen wie Arm, CoreWeave, Kaiser Permanente und J.P. Morgan Chase genutzt, um ihre Netzwerke und Infrastruktur aufzubauen, zu betreiben und auszubauen. Wir verzeichnen ein enormes Wachstum: Mehr als 90 % der führenden Neoclouds nutzen NetBox zur Konzeption und Skalierung ihrer KI-Rechenzentren, und wir gehen davon aus, dass NetBox bis 2030 eine Kapazität von mehr als 100 GW in KI-Rechenzentren bereitstellen wird."

NetBox wird nativ in das NVIDIA DSX-Betriebssystem integriert

NVIDIA ist eine Partnerschaft mit NetBox Labs eingegangen, um NetBox zu einer nativen "Source of Truth" für NVCM zu machen, sodass die Netzwerkkonfiguration im DSX-Betriebssystem direkt aus dem System stammt, das die KI-Infrastrukturteams bereits nutzen. Damit steht NetBox im Mittelpunkt der Konzeption, Bereitstellung und des Betriebs heutiger groß angelegter KI-Implementierungen. NetBox stellt die zentralen Daten bereit, die die Automatisierung der Konfiguration in NVIDIA-nativen Cluster-Fabrics steuern.

Erfahren Sie hier mehr über die Partnerschaft zwischen NetBox Labs und NVIDIA.

NetBox-Kontext in jedem Grafana Labs-Dashboard

Die Infrastruktur liefert mehr Telemetriedaten als je zuvor. Die Telemetrie zeigt jedoch nur, was die Infrastruktur tut, nicht aber, was sie ist: Zu welchem Gerät eine Schnittstelle gehört, an welchem Standort sie sich befindet, welche Rolle sie spielt, wem sie gehört und ob sie überhaupt existieren sollte. Derzeit schließen Teams diese Lücke manuell, mithilfe unzuverlässiger Skripte oder durch Rätselraten.

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen NetBox Labs und Grafana Labs erfasst NetBox nun, wie die Infrastruktur eigentlich aussehen sollte, und Grafana zeigt, wie sie tatsächlich funktioniert. Das kostenlose Open-Source-Plugin "NetBox", das in Zusammenarbeit mit Grafana Labs entwickelt und im Grafana-Katalog veröffentlicht wurde, überträgt Live-Kontextdaten von NetBox (Standort, Rolle, Mandant, Rack, Eigentümer, Lebenszyklus) in Grafana-Dashboards und -Benachrichtigungen. Es sind keine Änderungen an der Pipeline erforderlich, veraltete Labels werden vermieden und es entstehen keine zusätzlichen Kosten für Metriken. Unabhängig davon bietet die Open-Source-Plattform "Orb" von NetBox Labs den Nutzern von Grafana Cloud nun eine neue Quelle für Netzwerkfluss- und Pakettelemetriedaten.

"Die Beobachtbarkeit von Netzwerken und Infrastrukturen sind beliebte Anwendungsfälle, die wir in der gesamten Grafana-Community beobachten, und der Kontext ist es, der den Unterschied zwischen einer Flut von Kennzahlen einerseits und Antworten sowie konkreten Maßnahmen andererseits ausmacht", sagte Ash Mazhari, VP of Corporate Development bei Grafana Labs. "NetBox ist das System, auf das Teams bereits vertrauen. Da die NetBox-Datenquelle in unserem Katalog enthalten ist und Orb Netzwerktelemetriedaten an Grafana Cloud übermittelt, erhalten unsere Nutzer ein tieferes Verständnis ihrer Infrastruktur- und Netzwerkdaten."

Erfahren Sie hier mehr über die Partnerschaft zwischen NetBox Labs und Grafana Labs.

Neue Funktionen der NetBox Labs-Plattform für Menschen und KI-Agenten

Neben den Partnerschaften kündigte NetBox Labs zudem mehrere Neuerungen für die "NetBox Labs Infrastructure Intelligence"-Plattform an.

NetBox Designs , das sich derzeit in der öffentlichen Testphase befindet, bietet wiederverwendbare Vorlagen für die schnelle Gestaltung von Infrastrukturen. Die Teams legen einen Standort, ein Rack oder einen IP-Plan einmalig fest und können diesen Vorgang anschließend bei groß angelegten Bereitstellungen wiederholt anwenden. NetBox Asset Lifecycle begleitet die geplanten Objekte anschließend durch die Stückliste, die Bestellung, den Versand und die Installation.

, das sich derzeit in der öffentlichen Testphase befindet, bietet wiederverwendbare Vorlagen für die schnelle Gestaltung von Infrastrukturen. Die Teams legen einen Standort, ein Rack oder einen IP-Plan einmalig fest und können diesen Vorgang anschließend bei groß angelegten Bereitstellungen wiederholt anwenden. NetBox Asset Lifecycle begleitet die geplanten Objekte anschließend durch die Stückliste, die Bestellung, den Versand und die Installation. NetBox Analytics erweitert diese Woche sein Angebot um eine Reihe neuer, vorgefertigter Dashboards, die Teams dabei unterstützen sollen, ihre komplexen Infrastrukturumgebungen besser zu verstehen. Diese werden im nächsten Monat zusammen mit NetBox Visual Explorer allgemein verfügbar sein, einer Lösung, mit der Teams große Rechenzentrums- und Netzwerklandschaften schnell anzeigen und darin navigieren können.

erweitert diese Woche sein Angebot um eine Reihe neuer, vorgefertigter Dashboards, die Teams dabei unterstützen sollen, ihre komplexen Infrastrukturumgebungen besser zu verstehen. Diese werden im nächsten Monat zusammen mit allgemein verfügbar sein, einer Lösung, mit der Teams große Rechenzentrums- und Netzwerklandschaften schnell anzeigen und darin navigieren können. Die Integrationen zwischen der NetBox Labs-Plattform und dem umgebenden Ökosystem nehmen weiter zu. Die Integrationen mit Arista CloudVision, AWS VPC IPAM und dem Cisco Nexus Dashboard sind ab diesem Monat allgemein verfügbar, und neue Integrationen mit Palo Alto Panorama, Tenable und Kubernetes werden im Laufe des Oktobers in die öffentliche Vorschau aufgenommen.

zwischen der NetBox Labs-Plattform und dem umgebenden Ökosystem nehmen weiter zu. Die Integrationen mit Arista CloudVision, AWS VPC IPAM und dem Cisco Nexus Dashboard sind ab diesem Monat allgemein verfügbar, und neue Integrationen mit Palo Alto Panorama, Tenable und Kubernetes werden im Laufe des Oktobers in die öffentliche Vorschau aufgenommen. Agentische Operationen stützen sich auf NetBox als herstellerneutrale Kontextschicht für KI-Agenten. Laut einer Prognose von Gartner werden bis zum Jahr 2030 50 % der Unternehmen agentengestützte NetOps mit minimalem menschlichem Eingriff einsetzen - gegenüber fast 0 % im Jahr 2026. (Quelle: Gartner, 2026 Strategic Roadmap for Agentic AI in Infrastructure and IT Operations, Tim Zimmerman, Mike Leibovitz, Andrew Lerner, Jonathan Forest, Karen Brown, 5. Juni 2026) NetBox Agents bietet neue vorgefertigte Agenten für die Prüfung von Änderungsanfragen, die Einhaltung von Lebenszyklus- und Versionsvorgaben, das Datenqualitätsmanagement sowie den Datenimport, wodurch die Hürden für Teams gesenkt werden, um die agentenbasierte Automatisierung voranzutreiben. Jetzt als öffentliche Vorschau verfügbar. Der vollständig verwaltete, nun allgemein verfügbare NetBox Platform MCP Server ermöglicht es Teams, ihren eigenen Agenten Infrastrukturkontext zur Verfügung zu stellen, sodass diese die Infrastruktur plattformweit in natürlicher Sprache abfragen und ändern können, ohne dass ein eigener Server betrieben werden muss.

stützen sich auf NetBox als herstellerneutrale Kontextschicht für KI-Agenten. Laut einer Prognose von Gartner werden bis zum Jahr 2030 50 % der Unternehmen agentengestützte NetOps mit minimalem menschlichem Eingriff einsetzen - gegenüber fast 0 % im Jahr 2026. (Quelle: Gartner, 2026 Strategic Roadmap for Agentic AI in Infrastructure and IT Operations, Tim Zimmerman, Mike Leibovitz, Andrew Lerner, Jonathan Forest, Karen Brown, 5. Juni 2026)

Erfahren Sie hier mehr über die Ankündigungen zur "NetBox Labs Infrastructure Intelligence Platform".

"Nur NetBox Labs bietet eine umfassende Plattform für Infrastruktur-Intelligence, die alle Phasen des Infrastruktur-Lebenszyklus abdeckt - und dabei herstellerunabhängig ist, klare Rahmenbedingungen für Agenten vorgibt und das Vertrauen der anspruchsvollsten Umgebungen weltweit genießt", erklärt Kris Beevers, CEO und Mitbegründer. "Die heutigen Ankündigungen zu den Produkten von NetBox Labs sowie zu den Partnerschaften mit NVIDIA und Grafana Labs ermöglichen es Teams in jeder Phase ihrer Infrastrukturmodernisierung, zuversichtlich zu arbeiten, da sie wissen, dass sie von der weltweit leistungsstärksten Plattform für Infrastruktur-Intelligenz unterstützt werden. Wir sind sehr gespannt darauf, was diese Partnerschaften und Produktankündigungen für unsere Kunden und unser Unternehmen bedeuten."

Über NetBox Labs

NetBox Labs vereinfacht den gesamten Infrastruktur-Lebenszyklus für die technisch anspruchsvollsten Umgebungen weltweit. Das Unternehmen ist der kommerzielle Betreiber von NetBox, dem Open-Source-Infrastruktursystem, auf das seit mehr als einem Jahrzehnt über 10.000 Organisationen vertrauen. NetBox Labs optimiert die Beschaffung, Modellierung, Bereitstellung und Verwaltung von Infrastruktur sowohl für Menschen als auch für Agenten. Die Infrastruktur-Intelligence-Plattform des Unternehmens unterstützt geschäftskritische Systeme bei Firmen wie Arm, CoreWeave, J.P. Morgan, Kaiser Permanente und Riot Games. NetBox Labs mit Hauptsitz in New York City wird von NGP, Notable Capital, Flybridge, IBM, Salesforce und Two Sigma unterstützt. Besuchen Sie https://netboxlabs.com, um mehr zu erfahren.

Ansprechpartnerin für die Presse: Rhiannon Pacheco, rpacheco@netboxlabs.com