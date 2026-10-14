Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der Finexity AG vom 14.10.2026:Die Finexity AG (ISIN: DE000A40ET88, XETRA: FXT) und ihre Tochtergesellschaft Finexity Invest GmbH haben heute einen Letter of Intent ("LoI") mit dem Insolvenzverwalter der OneCrowd GmbH, Dresden, sowie mit deren Tochtergesellschaften OneCrowd Securities GmbH und OneCrowd Loans GmbH, jeweils handelnd mit Zustimmung ihrer vorläufigen Insolvenzverwalter, abgeschlossen. Der Aufsichtsrat der Finexity AG hat dem Abschluss des LoI zugestimmt. Die OneCrowd GmbH betreibt die Investment-Plattform onecrowd.de, in der die früheren Plattformen Seedmatch, Econeers und Mezzany gebündelt sind. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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