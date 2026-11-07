Klassisches und tokenisiertes Wertpapier Die FINEXITY AG begibt eine neue Unternehmensanleihe 2026/30 mit einem Gesamtvolumen von bis zu 4,5 Mio. Euro. Der vierjährige Bond läuft bis zum 27. November 2030 und ist variabel mit dem 6-Monats-Euribor zuzüglich 6,00 Prozentpunkten verzinst. Für den Euribor gilt dabei eine Untergrenze von 1,00 %, der Mindestkupon liegt so bei mind. 7,00 % p. a. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich. Das öffentliche Angebot hat am 6. November 2026 begonnen läuft bis zum 5. November 2027. HINWEIS: Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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