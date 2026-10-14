Ein neues Repowering-Handbuch und Ressourcen für Installateure verbinden schrittweise geschäftliche Anleitungen mit technischer Schulung und Flexibilität bei Wechselrichtern für die Nachrüstung bestehender Anlagen.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter intelligenter Solar- und Energiesoftwarelösungen, gab heute bekannt, dass die Tigo-Technologie dazu beigetragen hat, Repowering-Projekte mit einer Gesamtleistung von über 11 MW zu ermöglichen, da die Nachfrage nach Modernisierungen, Ersatzkomponenten und Dienstleistungen für die installierte Basis alternder Solaranlagen in Privathaushalten steigt. Um Installateuren dabei zu helfen, diese Chance zu nutzen, stellt Tigo außerdem ein praktisches Repowering-Handbuch sowie Ressourcen für Installateure vor, die sowohl die Geschäftsentwicklung als auch die technische Umsetzung von Modernisierungen älterer Anlagen durch Repowering unterstützen sollen.

Der Tigo-Repowering-Business-Leitfaden bietet Installateuren einen schrittweisen Rahmen für den Aufbau eines Repowering-Geschäfts in vier Phasen: Entdecken, Aufbauen, Verkaufen und Wachsen. Der Leitfaden behandelt, wie man Marktchancen bewertet, wiederholbare Serviceangebote erstellt, Kunden identifiziert und qualifiziert, Dienstleistungen auf die Bedürfnisse der Hausbesitzer zuschneidet, ein Repowering-Programm startet und laufende Service- und Modernisierungsmöglichkeiten entwickelt. Das Playbook hilft Installateuren dabei, veraltete Anlagen, Serviceeinsätze und Modernisierungsbedarf in einen skalierbaren, kundenorientierten Geschäftsbereich umzuwandeln.

"Das Playbook soll Installateuren dabei helfen, einen wiederholbaren Ansatz zu entwickeln, um Repowering-Chancen zu identifizieren, das Geschäft aufzubauen, die technischen Anforderungen jedes Standorts zu bewerten und Kunden effizient wieder ans Netz zu bringen", sagte James JD Dillon, Chief Marketing and Customer Experience Officer bei Tigo Energy. "Es ist eine ideale Ergänzung zu den Ersatzkomponenten, die Tigo bereitstellt, um den sich wandelnden Bedingungen im Solargeschäft gerecht zu werden, und bietet Tigo als Hersteller eine wichtige Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit Installateuren. Die Weiterentwicklung des Repowering-Geschäftsmodells schreitet zügig voran, was insbesondere durch den Erfolg von Kunden wie Otovo belegt wird."

In Kombination mit den TS4-Flex-MLPE-Produkten von Tigo bieten die Tigo-Wechselrichter Installateuren eine offene Architektur, die die Optimierung auf Modulebene, die Überwachung und die Schnellabschaltung unterstützt und gleichzeitig Flexibilität bei der Wartung älterer Anlagen außerhalb geschlossener Produktökosysteme gewährleistet. Ein breiter Betriebsspannungsbereich und eine kompakte Bauweise machen den Tigo EI-Wechselrichter für eine Vielzahl von Repowering-Anwendungen geeignet, während die Tigo Inverter Power Output Control (IPOC) es Installateuren ermöglicht, die maximale Wechselstromleistung während der Inbetriebnahme in der Tigo EI App aus einer Reihe unterstützter Leistungsoptionen zu konfigurieren. Zusammen können diese Funktionen Installateuren dabei helfen, Ersatzgeräte an bestehende Systemanforderungen anzupassen, bei Bedarf die ursprünglichen Systemnennleistungen beizubehalten und die zusätzliche Projektkomplexität zu minimieren.

Tigo wird die geschäftlichen und technischen Aspekte des Repowerings im Rahmen des Webinars der Solar Power World mit dem Titel "Modernisierung veralteter Solaranlagen: Die geschäftlichen und technischen Aspekte des Repowerings" am 15. Oktober 2026 näher erläutern. In der Veranstaltung wird behandelt, wie sich Repowering-Möglichkeiten identifizieren und bewerten lassen, wie der Zustand älterer Anlagen beurteilt wird, wie der geeignete Umfang der Modernisierung bestimmt wird und wie technische Aspekte wie Gerätekompatibilität, elektrische Anforderungen, Überwachung, Inbetriebnahme und Dokumentation berücksichtigt werden.

Um mehr über das Repowering von Solaranlagen mit Tigo zu erfahren, besuchen Sie das Repowering Playbook, informieren Sie sich hier darüber, wie die Wechselrichter-Leistungssteuerung von Tigo Repowering-Projekte unterstützen kann, oder nehmen Sie am 15. Oktober am Repowering-Webinar von Solar Power World teil; melden Sie sich hier an.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbe und Energieversorger senken. Tigo kombiniert seine Flex-MLPE-Technologie (Module Level Power Electronics) und Solaroptimierer mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Tigo-MLPE-Produkte maximieren die Leistung, ermöglichen eine Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die gesetzlich vorgeschriebene Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solar-plus-Speicher-Anlagen im Privathaushalt. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

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Cait Caviness

E-Mail: tigoenergy@technica.inc