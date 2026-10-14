© Foto: Carsten Koall - dpaMercedes will 800 Millionen Euro an Arbeitskosten sparen. Es gibt verschiede Modelle, die derzeit diskutiert werden.
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|Es geht um die Arbeitszeit: Mercedes: Der harte Sparkurs der Next Level Performance
|© Foto: Carsten Koall - dpaMercedes will 800 Millionen Euro an Arbeitskosten sparen. Es gibt verschiede Modelle, die derzeit diskutiert werden Enthaltene Werte: DE0007100000Den vollständigen Artikel...
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