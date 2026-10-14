DJ PTA-Adhoc: 3U HOLDING AG: Wechsel vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse beschlossen

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3U HOLDING AG: Wechsel vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse beschlossen

Marburg (pta000/14.10.2026/20:10 UTC+2)

Marburg, 14. Oktober 2026 - Der Vorstand der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Aktien der Gesellschaft vom regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse in das Segment Scale des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse zu überführen.

Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft bei der Frankfurter Wertpapierbörse den Widerruf der Zulassung ihrer Aktien zum regulierten Markt gemäß -- 39 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 lit. a des Börsengesetzes beantragen. Parallel wird sie gemeinsam mit einem antragstellenden Capital Market Partner die Einbeziehung der Aktien in das Segment Scale unter gleichzeitiger Einbeziehung in das Basic Board beantragen. Die Gesellschaft strebt an, den Segmentwechsel noch im Geschäftsjahr 2026 abzuschließen. Dies steht unter dem Vorbehalt, dass die hierfür geltenden Voraussetzungen erfüllt werden, die Frankfurter Wertpapierbörse die Zulassung widerruft und die Deutsche Börse AG der Einbeziehung zustimmt.

Mit dem Wechsel will die Gesellschaft die jüngste Änderung des Börsengesetzes nutzen, um den regulatorischen und administrativen Aufwand sowie die Kosten im Zusammenhang mit der Notierung im regulierten Markt deutlich zu reduzieren. Die Aktien bleiben an der Frankfurter Wertpapierbörse, einschließlich Xetra, handelbar; die Pflichten nach der Marktmissbrauchsverordnung gelten fort.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt über den weiteren Verlauf im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben informieren.

Kontakt:

3U HOLDING AG Investor Relations E-Mail: ir@3u.net

(Ende)

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Aussender: 3U HOLDING AG Zu den Sandbeeten 1b 35043 Marburg Deutschland Ansprechpartner: Christoph Hellrung E-Mail: ir@3u.net Website: www.3u.net ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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October 14, 2026 14:10 ET (18:10 GMT)