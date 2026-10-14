DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: Wechsel in das Börsensegment Scale geplant

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

3U HOLDING AG: Wechsel in das Börsensegment Scale geplant

Marburg (pta000/14.10.2026/20:15 UTC+2)

• Vorstand beschließt mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Wechsel vom Prime Standard in das KMU-SegmentScale der Frankfurter Wertpapierbörse • Kosten und Aufwand des Kapitalmarktauftritts werden an die Unternehmensgröße angepasst • Aktie bleibt über Xetra handelbar - für Aktionäre besteht kein Handlungsbedarf • Abschluss des Wechsels noch im Geschäftsjahr 2026 angestrebt

Marburg, 14. Oktober 2026 - Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) beabsichtigt, mit ihren Aktien vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse zu wechseln. Der Vorstand hat dies heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen und darüber per Ad-hoc-Mitteilung informiert.

Der Schritt ist Teil der konsequenten Kostendisziplin, mit der der Vorstand die Strukturen des 3U Konzerns auf Effizienz ausrichtet. Die Notierung im regulierten Markt ist mit umfangreichen Anforderungen an Berichterstattung und Abschlussprüfung verbunden, deren Kosten und interner Aufwand für ein Unternehmen wie 3U HOLDING AG nicht in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen. Scale ist das Segment der Frankfurter Wertpapierbörse für Wachstumswerte innerhalb des gesetzlich definierten Freiverkehrs. Es verbindet einen schlankeren regulatorischen Rahmen mit eigenen Transparenzanforderungen und entspricht dem Profil der Gesellschaft nach Einschätzung des Vorstands deutlich besser. Vereinfacht wurde der Wechsel durch das Gesetz zur Förderung privater Investitionen und des Finanzstandorts (Standortfördergesetz) vom 4. Februar 2026, von dessen Möglichkeit auch zahlreiche andere börsennotierte Unternehmen Gebrauch machen.

Christoph Hellrung, Finanzvorstand der 3U HOLDING AG, erklärt: "Wir prüfen alle Kostenpositionen im Konzern konsequent auf ihren Nutzen - das gilt auch für unseren Auftritt am Kapitalmarkt. Mit dem Wechsel nach Scale senken wir den Aufwand für Berichterstattung und Abschlussprüfung spürbar und setzen die Mittel und Kapazitäten dort ein, wo sie Wert schaffen: in unserem operativen Geschäft. Über die Entwicklung des 3U Konzerns werden wir auch künftig regelmäßig und verlässlich berichten."

Was der Wechsel für die Aktionäre bedeutet

Die Aktien der 3U HOLDING AG bleiben unter der bisherigen ISIN an der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar, auch über Xetra. Ein Designated Sponsor stellt dort weiterhin verbindliche An- und Verkaufskurse und unterstützt so die Liquidität der Aktie. Aktionärinnen und Aktionäre müssen im Zusammenhang mit dem Wechsel nichts unternehmen.

Auch in Scale unterliegt die Gesellschaft festen Transparenzpflichten. Dazu gehören insbesondere:

• die Veröffentlichung eines geprüften Jahres- und Konzernabschlusses mit Lagebericht, • die Veröffentlichung eines Halbjahresberichts, • ein Unternehmenskalender und mindestens eine Analysten- bzw. Investorenveranstaltung pro Jahr, • die Veröffentlichung von Research zur Gesellschaft in den ersten beiden vollen Kalenderjahren nach derEinbeziehung in Scale, • die Pflichten nach der europäischen Marktmissbrauchsverordnung, insbesondere Ad-hoc-Mitteilungen, dieMeldung von Eigengeschäften von Führungskräften (Directors' Dealings) und das Führen von Insiderlisten.

Zugleich sinkt der Aufwand der Berichterstattung. Mit dem Wechsel entfallen insbesondere die Quartalsmitteilungen, die Pflicht zu englischsprachigen Finanzberichten sowie die Stimmrechtsmitteilungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz. Zudem verringern sich die Anforderungen an die Abschlussprüfung und damit deren Kosten, da die besonderen Prüfungsvorgaben für Unternehmen von öffentlichem Interesse entfallen.

Nächste Schritte

Die Gesellschaft wird gemeinsam mit einem Capital Market Partner die Einbeziehung der Aktien in Scale beantragen und bei der Frankfurter Wertpapierbörse den Antrag auf Widerruf der Zulassung zum regulierten Markt stellen. Vor der Einbeziehung wird ein Einbeziehungsdokument veröffentlicht. Angestrebt ist, den Wechsel noch im Geschäftsjahr 2026 abzuschließen; maßgeblich sind der Widerruf der Zulassung durch die Frankfurter Wertpapierbörse und die Zustimmung der Deutsche Börse AG. Den ersten Handelstag in Scale gibt die 3U HOLDING AG gesondert bekannt. Bis dahin erfüllt die Gesellschaft weiterhin sämtliche Pflichten des Prime Standard; die Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2026 erscheint wie geplant am 12. November 2026.

Kontakt:

3U HOLDING AG Investor Relations E-Mail: ir@3u.net

Über 3U: Die 3U HOLDING AG mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). Mit diesen Geschäftsmodellen ist der 3U Konzern in den Megatrends Digitalisierung, Energiewende und energetische Sanierung tätig. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU). Mehr Informationen finden Sie auf www.uuu.de.

Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Annahmen und Einschätzungen des Vorstands beruhen. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten; die tatsächliche Entwicklung kann daher wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen abweichen. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen besteht nicht.

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Aussender: 3U HOLDING AG Zu den Sandbeeten 1b 35043 Marburg Deutschland Ansprechpartner: Christoph Hellrung E-Mail: ir@3u.net Website: www.3u.net ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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October 14, 2026 14:15 ET (18:15 GMT)