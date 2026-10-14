Klinischen Untersuchungen zufolge können erfahrene Fachkräfte Hörgeräte um bis zu 51 Prozent schneller anpassen. Bei weniger erfahrenen Fachkräften sinkt die Fehlerquote im Anpassprozess um 39 Prozent. Zudem unterstützt Aurical IQ die Anpassformel NAL-NL3.

Otometrics, der Geschäftsbereich Hearing Balance von Natus Sensory, hat heute Aurical IQ vorgestellt, die neueste Generation seiner bewährten Plattform zur Anpassung und Überprüfung von Hörgeräten. Aurical IQ vereint die bislang einzigartige Funktion Guided Workflow, die Unterstützung der Anpassformel NAL-NL3 und eine neu gestaltete Benutzeroberfläche für Otosuite. So können Hörakustiker effizienter arbeiten und bewährte Verfahren bei der Hörgeräteanpassung konsequenter anwenden.

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Aurical IQ

Guided Workflow führt Schritt für Schritt durch die Anpassung und Überprüfung von Hörgeräten und erleichtert die zuverlässige Einhaltung etablierter Anpassstandards.

Otometrics leitet neue Phase der Produktentwicklung ein

Klinische Untersuchungen zeigen, dass Fachkräfte unabhängig von ihrer Berufserfahrung von der neuen Funktion profitieren. Mit Guided Workflow benötigten erfahrene Fachkräfte für die Hörgeräteanpassung bis zu 51 Prozent weniger Zeit als mit dem bisherigen Aurical-Arbeitsablauf.* Bei weniger erfahrenen Fachkräften verbesserte sich die Genauigkeit des Arbeitsablaufs um 39 Prozent.**

"Mit Aurical IQ beginnt für Otometrics ein neues Kapitel der Produktentwicklung", so Peter Reimer, CEO bei Natus Sensory. "Unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Hörversorgung bildet die Grundlage für Lösungen, die Fachkräfte bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen und sie zugleich auf künftige Anforderungen vorbereiten. Aurical IQ ist Teil einer umfassenderen Innovationsinitiative bei Otometrics. Darin spiegeln sich die neue Dynamik unseres Geschäfts und unser Anspruch wider, Hörakustikern mit unseren Entwicklungen einen spürbaren Nutzen zu bieten."

"Unser Ziel ist es, mit Aurical IQ Neuerungen auf den Markt zu bringen, die den Arbeitsalltag in der Hörversorgung spürbar verbessern", erklärt Carsten Kind, Leiter des Geschäftsbereichs Otometrics bei Natus Sensory. "Ebenso ist die Lösung ein erster wichtiger Schritt, um unser Geschäft weiterzuentwickeln. Dabei setzen wir gezielt auf Innovationen, die praxisnah, klinisch relevant und auf die Abläufe der Hörakustiker abgestimmt sind. Wir führen die bewährte Aurical-Plattform fort und legen zugleich das Fundament für zukünftige Automatisierungs- und KI-Funktionen."

NAL-NL3 in den Anpassungsprozess integrieren

Darüber hinaus unterstützt Aurical IQ das Anpasssystem NAL-NL3 der National Acoustic Laboratories, die neueste Generation ihrer Vorgaben zur Berechnung der Hörgeräteverstärkung.

NAL-NL3 baut auf jahrzehntelanger Forschung der National Acoustic Laboratories auf und eröffnet neue Möglichkeiten für die Hörgeräteanpassung. Das System besteht aus der zentralen Anpassformel NAL-NL3 und ergänzenden Modulen für besondere Anpassungssituationen.

"Wir freuen uns, dass Otometrics das Anpasssystem NAL-NL3 einschließlich der zentralen Anpassformel und der ergänzenden Module in die neueste Version seiner Lösung integriert hat", sagte Brent Edwards, Managing Director der National Acoustic Laboratories. "Die Zusammenarbeit mit innovativen Technologieunternehmen wie Otometrics ist uns besonders wichtig. So können wir neue Technologien in die Hörversorgung bringen und Fachkräfte dabei unterstützen, Menschen mit Hörproblemen besser zu versorgen."

Zukunftssicher aufgestellt

Aurical IQ verbindet bewährte Funktionen zur Anpassung und Überprüfung von Hörgeräten mit einer modernisierten Software und schafft zugleich die Grundlage für künftige Weiterentwicklungen.

Neben Guided Workflow und NAL-NL3 bietet die Plattform Real-Ear-Messungen (REM) zur Überprüfung der Hörgeräteanpassung, binaurale und kabellose REM-Funktionen sowie modernisierte Aurical-Hardware. Längere Sondenschläuche sorgen bei komplexen Anpassungen für zusätzliche Flexibilität. Auch die Softwarearchitektur wurde grundlegend überarbeitet. Sie lässt sich an neue klinische Arbeitsabläufe, Anpassstandards und Verbindungstechnologien anpassen und bietet die Voraussetzungen für weitere Automatisierungsfunktionen und den künftigen Einsatz von KI.

Aurical IQ wird auf der EUHA 2026 in Hannover offiziell vorgestellt. Am Otometrics-Stand 514 können Hörakustiker die neue Plattform und Guided Workflow selbst ausprobieren.

Über Otometrics

Besondere Momente im Leben beginnen oft mit einem Sinneseindruck einem Klang, einer Bewegung oder dem Gefühl, mit unserer Umwelt verbunden zu sein. Dieser Gedanke prägt unsere Arbeit bei Otometrics.

Als Geschäftsbereich Hearing Balance von Natus Sensory unterstützt Otometrics Fachkräfte weltweit mit bewährten Lösungen für Hörprüfungen, Hörgeräteanpassung und -überprüfung, Tympanometrie, Gleichgewichtsdiagnostik und digitale Ohrscans. Zum Portfolio gehören die Marken Aurical, Madsen, Otoscan, ICS und Bio-logic, deren Produkte in der Hör- und Gleichgewichtsversorgung über den gesamten Behandlungsverlauf hinweg zum Einsatz kommen.

Auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung entwickeln wir benutzerfreundliche, zuverlässige Lösungen, die auf die Anforderungen des klinischen Alltags abgestimmt sind. Damit helfen wir Fachkräften, ihre Aufgaben schon heute sicherer und effizienter zu erfüllen und die Versorgung langfristig zu verbessern.

Natus Sensory gehört seit 2022 zu ARCHIMED. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: Home Natus Sensory.

Über ARCHIMED

ARCHIMED ist eine führende Investmentgesellschaft, die sich ausschließlich auf das Gesundheitswesen spezialisiert hat und Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien unterhält. Mit operativem, medizinischem, wissenschaftlichem und finanziellem Know-how unterstützt das Unternehmen seine Beteiligungen als strategischer und finanzieller Partner. Die Investitionsschwerpunkte reichen von Tier- und Umweltgesundheit über Biopharmazeutika, Consumer Health, Diagnostik und Gesundheits-IT bis hin zu Instrumenten und Dienstleistungen für die Biowissenschaften sowie Medizintechnik. ARCHIMED unterstützt seine Portfoliounternehmen bei der internationalen Expansion, bei Übernahmen und Innovationen sowie bei der Weiterentwicklung ihres Produkt- und Dienstleistungsangebots. Über seine verschiedenen Fonds verwaltet die Gesellschaft ein Vermögen von 15 Milliarden US-Dollar. Seit der Gründung engagiert sich ARCHIMED als Impact-Investor sowohl durch direkte Investitionen als auch über die eigene EURÊKA-Stiftung. ARCHIMED Impacting Healthcare

* Eine Vergleichsstudie mit erfahrenen Fachkräften zeigte, dass die Hörgeräteanpassung mit Guided Workflow bis zu 51 Prozent weniger Zeit beanspruchte als mit dem klassischen Arbeitsablauf.

** Bei einer Untersuchung zur Einarbeitung weniger erfahrener Fachkräfte sank die Fehlerzahl mit Guided Workflow um 39 Prozent. Dadurch verbesserte sich die Genauigkeit der Arbeitsabläufe.

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