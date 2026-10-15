ISG würdigt Lenovos Digital Workplace Solutions in den USA, Großbritannien und Deutschland: Die Verbindung von KI, Geräten und Lifecycle-Services erleichtert Unternehmen den IT-Support für ihre Mitarbeitenden und die Verwaltung der Arbeitsplatz-IT

Die Lenovo xIQ Digital Workplace Platform wertet Daten von Hunderten Millionen Geräten aus, ermöglicht eine individuell zugeschnittene digitale Arbeitsumgebung und hilft, IT-Probleme zu vermeiden, bevor sie auftreten

Bei einem internationalen Kunden mit 80.000 von Lenovo betreuten Geräten sanken die Gesamtbetriebskosten laut ISG um 20 Prozent1

KI verändert den digitalen Arbeitsplatz. Damit wächst für Unternehmen der Druck, die Produktivität ihrer Mitarbeitenden zu steigern, die IT-Verwaltung zu vereinfachen und zugleich die Kosten zu kontrollieren. Eine unabhängige Untersuchung der Information Services Group (ISG) zeigt, wie Unternehmen diese Herausforderungen mit den Digital Workplace Solutions (DWS) von Lenovo bewältigen. Der integrierte Ansatz deckt die Geräteverwaltung und sämtliche Lifecycle-Services ebenso ab wie einen zunehmend automatisierten, KI-gestützten IT-Support. So können Unternehmen weltweit ihre bislang oft getrennten, rein reaktiven Supportstrukturen ablösen: Sie erkennen oder beheben Probleme früher, vermeiden Arbeitsunterbrechungen und vereinfachen ihre IT-Abläufe. Die IT-Unterstützung lässt sich dabei flexibel an steigende Anforderungen anpassen.

Diesen Ansatz und die damit erzielten messbaren Ergebnisse für Unternehmenskunden würdigt ISG in der Studienreihe ISG Provider Lens Future of Work Services 2026: Lenovo erhielt mehrfach die Einstufung "Leader" und einmal die Einstufung "Rising Star". ISG zählt zu den weltweit führenden Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesektor. Ein Beispiel aus der Studie ist die Modernisierung der IT-Ausstattung eines weltweit tätigen Konsumgüterunternehmens: Lenovo unterstützte den Kunden bei der Umstellung von mehr als 80.000 Geräten und verringerte so die Gesamtbetriebskosten um 20 Prozent. Der Fall zeigt, welchen wirtschaftlichen Nutzen es bringt, Gerätemanagement und Workplace-Services unternehmensweit miteinander zu verzahnen.1

"KI macht die Arbeitswelt intelligenter und vernetzter. Damit Menschen und KI künftig enger zusammenarbeiten können, müssen Unternehmen Störungen vermeiden, die Produktivität steigern und ihre Arbeitsplatz-IT einfacher verwalten. Zugleich sollte der IT-Support Probleme erkennen, bevor sie den Arbeitsalltag beeinträchtigen", so Rakshit Ghura, Vice President und General Manager, Digital Workplace Solutions, bei Lenovo. "Wir freuen uns über die Anerkennung durch ISG. Sie bestätigt, was wir für unsere Kunden erreichen: einfachere IT-Abläufe, besser kalkulierbare Kosten und eine bessere digitale Arbeitsumgebung für die Mitarbeitenden auch in großen Unternehmen."

Die ISG Provider Lens-Studien bewerten Anbieter nach Strategie, Innovationskraft, Umsetzung, Portfolio, Kundenerlebnis und Wettbewerbsfähigkeit.

Lenovos Einstufungen in der ISG Provider Lens-Studie Future of Work Services 2026

Leader Digital Workplace Operations Support Services, Large Account (Deutschland). Den vollständigen Bericht zum deutschen Quadranten finden Sie hier.

Digital Workplace Operations Support Services, Large Account (Deutschland). Den vollständigen Bericht zum deutschen Quadranten finden Sie hier. Leader Digital Workplace Operations Support Services, Mid-Market (USA). Den vollständigen Bericht zum US-Quadranten finden Sie hier.

Digital Workplace Operations Support Services, Mid-Market (USA). Den vollständigen Bericht zum US-Quadranten finden Sie hier. Leader Smart Sustainable Workplace Services (Großbritannien)

Smart Sustainable Workplace Services (Großbritannien) Rising Star Digital Workplace Operations Support Services, Large Account (Großbritannien). Den vollständigen britischen Quadrantenbericht finden Sie hier.

In seinen Bewertungen hebt ISG mehrere Stärken von Lenovo hervor, von denen die Kunden unmittelbar profitieren. Beispielsweise können Unternehmen mit der xIQ Digital Workplace Platform von Lenovo Arbeitsunterbrechungen verringern und ihre Supportteams entlasten. Die Plattform analysiert fortlaufend Telemetriedaten der Geräte, Nutzerinteraktionen und frühere Supportfälle. So lassen sich Risiken frühzeitig erkennen und Probleme durch automatisierte Maßnahmen in Echtzeit beheben, noch bevor sie den Arbeitsablauf stören. Ein weiterer Pluspunkt ist laut ISG der Einsatz von Persona Intelligence: Damit lassen sich Geräte, Anwendungen und Supportleistungen gezielt auf die jeweiligen Aufgaben und Arbeitsweisen der Mitarbeitenden abstimmen, um produktives Arbeiten zu fördern.

Der Lenovo Service Desk wiederum bietet KI-gestützten Self-Service in Dialogform, leitet Supporttickets weiter und unterstützt Teammitglieder bei der Bearbeitung. Probleme werden dadurch schneller gelöst, und den Supportteams bleibt mehr Zeit für anspruchsvollere Aufgaben. Für eine einfachere Modernisierung der Arbeitsplatz-IT und besser planbare Kosten nutzen Kunden TruScale Device as a Service (DaaS). Statt Geräte in regelmäßigen Abständen mit hohen Investitionen zu erneuern, setzen sie auf ein Abonnementmodell. Das vereinfacht die Verwaltung über den gesamten Gerätelebenszyklus und erleichtert einen bedarfsabhängigen Ausbau der IT-Ausstattung.

Laut ISG "zählt Lenovo in den USA, Großbritannien und Deutschland zu den führenden Anbietern von Future of Work Services. Besonders hebt das Marktforschungsunternehmen die TruScale Workplace-Services, die Strategie für KI-fähige Endgeräte und die xIQ Digital Workplace Platform hervor. Mit seinem Lifecycle-Management, dem datengestützten IT-Betrieb und einem starken Partnernetzwerk ist Lenovo nach Einschätzung von ISG gut aufgestellt, um skalierbare Arbeitsplatzlösungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden zugeschnitten sind."

Auch im Bereich Nachhaltigkeit stufte ISG Lenovo als Leader ein. Das Marktforschungsunternehmen hebt insbesondere hervor, dass Lenovo Nachhaltigkeit als festen Bestandteil des IT-Betriebs berücksichtigt. Dabei verfolgt Lenovo einen ganzheitlichen Ansatz, der von der Beschaffung und Bereitstellung über die Nutzung der Geräte bis hin zur Rücknahme und Berichterstattung reicht. So können Kunden ihre Arbeitsplatz-IT modernisieren und gleichzeitig ihre Nachhaltigkeitsziele verfolgen.

Neben den Leader-Einstufungen in den Kategorien Digital Workplace Operations Support Services und Smart Sustainable Workplace Services wurde Lenovo in Großbritannien auch als einer von nur zwei Rising Stars im Bereich Future of Work Services für Großkunden ausgezeichnet. Die Einstufung unterstreicht Lenovos zunehmende Dynamik am Markt, seine Innovationskraft und die kontinuierlichen Investitionen in digitale Arbeitsplatzlösungen.

Mehr zu den ISG Provider Lens-Einstufungen erfahren Sie hier.

Weitere Informationen über die Lenovo Digital Workplace Solutions sind hier erhältlich.

1 Die Ergebnisse können je nach IT-Umgebung des Kunden und Umfang der erbrachten Leistungen variieren.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 83 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 153 der Fortune Global 500 rangiert und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Geleitet von seiner Vision "Smarter Technology for All" verfolgt Lenovo eine Hybrid-KI-Strategie, die sich auf Personal AI eine persönliche KI, mehrere Geräte und Enterprise AI erstreckt, um Kunden dabei zu helfen, Daten in Erkenntnisse und Mehrwert umzuwandeln. Diese Strategie wird durch das Engagement der Gruppe für Innovation auf Weltklasseniveau und ein Full-Stack-KI-Portfolio umgesetzt, das Geräte (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets, Zubehör), Infrastrukturlösungen (Server, Speicher, Edge-Computing, Hochleistungsrechner und softwaredefinierte Infrastruktur) sowie Software, Lösungen und Dienstleistungen umfasst. Mit einer globalen Präsenz an mehr als 20 Forschungs- und Entwicklungsstandorten und einer weltweiten Lieferkette, die mehr als 30 Produktionsstätten in 11 Märkten umfasst, ist Lenovo weithin für seine operative Exzellenz anerkannt. Lenovo ist an der Hongkonger Börse unter dem Namen Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Erfahren Sie mehr unter www.lenovo.com und verfolgen Sie die neuesten Nachrichten in unserem Newsroom.

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