BERLIN (dpa-AFX) - Höhere Zinsen belasten den privaten Wohnungsmarkt. Das bekommt auch der Finanzdienstleister Hypoport zu spüren. So verzeichnete Hypoports Vermittlungsplattform Europace im dritten Quartal ein leichtes Plus von einem Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. In den ersten neun Monaten stagnierte das Transaktionsvolumen bei gut 57 Milliarden Euro. Hypoport sprach von "einer soliden operativen Entwicklung in einem rückläufigen Gesamtmarkt". Dabei sei das Volumen der privaten Immobilienfinanzierung bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken trotz Marktrückgang "deutlich gestiegen".

Weiterhin seien in der privaten Immobilienfinanzierung überwiegend Käufe von Bestandsimmobilien finanziert worden. Der Neubau habe 2026 jedoch - von einem niedrigen Niveau kommend - die stärkste Wachstumsrate. Energetische Sanierungen und Anschlussfinanzierung blieben weiterhin auf niedrigem Niveau.



"Während der Gesamtmarkt für private Immobilienfinanzierungen durch gestiegene Zinsen bei immer noch hohen Kaufpreiserwartungen der Verkäufer zwischenzeitlich nachgibt, verteidigen wir unser Transaktionsvolumen durch Zugewinne bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken", kommentierte Konzernchef Ronald Slabke./nas/mis