Die kleineren Werte haben gestern mehr Schwung gezeigt als die großen. Der SDAX legte um 0,86 Prozent auf 18.224 Punkte zu. Der MDAX gewann 0,22 Prozent auf 30.088 Punkte, der TecDAX schloss 0,18 Prozent höher bei 3.996 Punkten. Der DAX rettete nach höheren US-Inflationsdaten und steigenden Zinsen ein Plus von 0,25 Prozent auf 25.322 Punkte. Das größte Thema unter den Nebenwerten war PNE. Der Windparkentwickler senkte seine Ergebnisprognose für 2026 deutlich, weil sich Verkäufe von Projekten verschieben. Die Aktie verlor fast 20 Prozent und zog Energiekontor und Nordex mit nach unten. Kion kappte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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