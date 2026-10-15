Die Moderna-Aktie setzt ihre spektakuläre Rallye fort. Am Mittwoch gewann der Biotech-Titel weitere +4,65% und schloss bei 226,30 US$. Damit erreicht der Kurs den höchsten Stand seit Januar 2022 und überwindet zugleich eine wichtige Widerstandszone. Während die Trendstruktur bullisch bleibt, mahnen deutliche Divergenzen in RSI und MACD inzwischen zur Vorsicht. Chartanalyse zur Moderna-Aktie Der Kurs der Moderna-Aktie ist über den Widerstand bei rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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