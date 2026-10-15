Die RWE AG hat die zweite Ausbaustufe des Solarprojekts A44n bei Jüchen vollständig in Betrieb genommen. Die neue Anlage ergänzt das Projekt um rund 20 Megawatt peak (MWp). Ihre Bauzeit betrug weniger als sechs Monate. Damit steigt die gesamte installierte Photovoltaikleistung entlang der Autobahn auf mehr als 100 MWp. RWE-Solarprojekt A44n umfasst 171.600 Module Die […] Die RWE AG hat die zweite Ausbaustufe des Solarprojekts A44n bei Jüchen vollständig in Betrieb genommen. Die neue Anlage ergänzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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