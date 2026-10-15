Regeneron - REGN: Pasatru mit anhaltender Wirkung bei FOP!

Besser als Placebo!

Breakout-Setup bei Regeneron-Aktie (REGN) mit Kursziel 860 USD. Kommt der Rückenwind aus dem Healthcare-Sektor? Widerstand bei 785 USD!

Regeneron (REGN) - US75886F1075

Rückblick

Nach einem Rückgang auf unter 600 USD im Juni hat die Regeneron-Aktie eine dynamische Aufwärtsbewegung eingeschlagen und Anfang September bei rund 860 USD ihr Halbjahreshoch erreicht. Seitdem befindet sich der Kurs in einer Korrektur, die ihn Anfang Oktober bis in den Bereich von 725 USD führte, bevor eine Gegenbewegung einsetzte. Der Kurs notiert wieder oberhalb des 20er-EMA und des 50er-EMA, die sich im Bereich von 760 bis 775 USD annähern, während der Widerstand bei rund 785 USD das akuelle Breakout-Setup prägt.



Regeneron-Aktie: Chart vom 14.10.2026, Kürzel: REGN, Kurs: 778.36 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das dargestellte Breakout-Setup der Regeneron-Aktie zielt auf einen Ausbruch über 785 USD ab und würde darüber hinaus zum Septemberhoch bei rund 860 USD eröffnen. Voraussetzung dafür ist, dass die Unterstützung bei 750 USD hält und der Kurs die gleitenden Durchschnitte als Rückhalt nutzen kann.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte Regeneron der Ausbruch an der Marke von 785 USD nicht gelingen und unter 750 USD fallen, wäre das Setup zunächst gescheitert und ein erneuter Rückgang in Richtung 725 USD möglich. Wird auch dieses Tief unterschritten, könnte sich die Korrektur bis in den Bereich von 700 USD oder tiefer ausweiten. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb von 750 USD setzen, um sich gegen einen Bruch der kurzfristigen Unterstützung abzusichern.

Meinung

Regeneron Pharmaceuticals wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tarrytown im US-Bundesstaat New York. Das Biotechnologieunternehmen entwickelt und vermarktet Medikamente gegen Erkrankungen der Augen, Krebs, Allergien, Entzündungen sowie Herz-Kreislauf- und seltene genetische Erkrankungen. Ein wichtiger Wachstumstreiber ist Pasatru (Garetosmab) zur Behandlung der seltenen Erbkrankheit Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP), bei der sich Muskeln, Sehnen und Bindegewebe zunehmend in Knochen umwandeln. In der Phase-3-Studie Optima zeigte das Medikament auch nach 84 Wochen eine anhaltende Wirkung: In der Verlängerungsphase wurden bei behandelten Patienten keine neuen Knochenläsionen festgestellt, während in der Placebogruppe neun neue Läsionen auftraten. Zudem wurden deutlich weniger Krankheitsschübe beobachtet. Bereits nach 56 Wochen hatte die Studie eine Reduktion neuer Knochenläsionen um mindestens 90 Prozent gegenüber Placebo gezeigt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilte Pasatru im August 2026 die Zulassung für erwachsene FOP-Patienten. Die langfristigen Studiendaten stärken damit die Perspektiven des Unternehmens im Bereich seltener Erkrankungen, wobei die weitere Entwicklung auch von der Sicherheit, der Markteinführung und dem wirtschaftlichen Potenzial des Medikaments abhängt. Das Medikament könnte beim aktuellen Setup mit Rückenwind des Healthcare-Sektors entscheidende Impulse liefern. Der Fokus auf seltene Erkrankungen deutet aber an, dass das wirtschaftliche Potential begrenzt ist.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 81.00 Mrd. USD

Meine Meinung zu Regeneron ist bullisch

Quellennachweis: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21489436-bulle-pokert-hoch-meta-aktie-vierstellig-muse-anfang

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 15.10.2026

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