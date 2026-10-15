Energiekosten, Versorgungsrisiken und steigende Anforderungen an die künstliche Intelligenz verändern die Prioritäten im Bereich Nachhaltigkeit in ganz Europa, so der Bericht von ISG Provider Lens

Unternehmen in Europa gehen bei Initiativen zur digitalen Nachhaltigkeit zunehmend selektiver vor und konzentrieren sich dabei auf Maßnahmen, die die Widerstandsfähigkeit stärken und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit fördern. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem weltweit tätigen, auf KI spezialisierten Technologie-Forschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Der ISG Provider Lens Digital Sustainability-Bericht 2026 für Europa kommt zu dem Ergebnis, dass Nachhaltigkeit zunehmend Teil der alltäglichen Geschäftsentscheidungen wird, die unter sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen getroffen werden. Da Unternehmen ökologische Aspekte in ihre Planung und ihren Betrieb einbeziehen, übernehmen die Teams in den Bereichen Finanzen, Beschaffung, Betrieb, Produktentwicklung und IT zunehmend mehr Verantwortung.

"Europäische Unternehmen benötigen Nachhaltigkeitsprogramme, die sich an veränderte Rahmenbedingungen anpassen lassen", sagte Matthias Paletta, Director bei ISG. "Ein flexibler Ansatz hilft ihnen dabei, sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden, ohne Lösungen zu entwickeln, die sich nur schwer anpassen lassen."

Dem Bericht zufolge legen europäische Unternehmen zunehmend Wert darauf, Nachhaltigkeitspläne konsequent in die Umsetzung zu überführen. Entscheidungsträger bewerten sowohl die Qualität einer Strategie als auch die Frage, ob Empfehlungen erfolgreich umgesetzt werden können. Sie bevorzugen Ansätze, die Kontinuität von der ersten Beratung bis zur Umsetzung gewährleisten und im Verlauf der Arbeiten klare Verantwortlichkeiten vorgeben. Dies erhöht den Druck auf die Anbieter, Planung und Ausführung besser miteinander zu verknüpfen und Nachhaltigkeitsprogramme auf die geschäftlichen Anforderungen abzustimmen.

Kapitalintensive Unternehmen verstärken ihre Bemühungen, den Energie- und Wasserverbrauch zu senken und die Instandhaltung zu verbessern, wobei sie Betriebsdaten, KI, das Internet der Dinge und digitale Zwillinge als Entscheidungsgrundlage nutzen. Anstatt Pilotprojekte als Beweis für Fortschritte zu betrachten, verlangen Käufer zunehmend nach nachgewiesenen Einsparungen, längerer Verfügbarkeit oder verbesserter Ausfallsicherheit, bevor sie den Einsatz ausweiten. Produkt- und Beschaffungsteams integrieren zudem Funktionen zur Lebenszyklusbewertung, zur Ermittlung des CO2-Fußabdrucks und zur Rückverfolgbarkeit in bestehende Fertigungs- und Unternehmenssysteme. Dies ermöglicht es ihnen, sich anzupassen, wenn Verpackungsvorschriften, Materialbeschränkungen und Kundenanforderungen an Komponenten und Produkte immer spezifischer werden.

Das rasante Wachstum beim Einsatz generativer KI verändert laut dem Bericht die Art und Weise, wie europäische Unternehmen die Umweltauswirkungen der IT bewerten. Technologieführer weiten ihre Effizienzmaßnahmen über die Cloud-Infrastruktur hinaus auf KI-Workloads, Rechenzentren, Software und Geräte aus. Insbesondere stark regulierte Organisationen legen zunehmend Wert darauf, wo Rechenleistungen erbracht werden und wie automatisierte Systeme gesteuert werden, wobei sie die Ressourcennutzung mit Datensouveränität und -sicherheit verknüpfen. Angesichts dieser steigenden Anforderungen erwarten Käufer detailliertere Informationen über die Ressourcen, die im Laufe der Zeit durch KI- und IT-Prozesse verbraucht werden.

"Europäische Unternehmen erwarten zunehmend, dass Fachwissen im Bereich Nachhaltigkeit über reine Beratung und Rahmenbedingungen hinausgeht", sagte Matt Warburton, leitender Analyst bei ISG und Hauptautor des Berichts. "Anbieter, die fundierte Branchenkenntnisse mit der Fähigkeit verbinden, Empfehlungen in die Praxis umzusetzen, sind besser aufgestellt, um diesen Erwartungen gerecht zu werden."

Der Bericht beleuchtet zudem weitere Trends, die sich auf Ansätze zur digitalen Nachhaltigkeit in Europa auswirken, darunter die zunehmende Bedeutung der Kreislaufwirtschaft sowie neue Geschäftsmodelle, bei denen Effizienzgewinne geteilt werden.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen im Bereich der digitalen Nachhaltigkeit, denen sich Unternehmen in Europa gegenübersehen, sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points-Briefing hier.

Der Bericht bewertet die Leistungsfähigkeit von 68 Anbietern in drei Bereichen: Strategie- und Unterstützungsdienstleistungen, Lösungen für Anlagen, Produkte und Wertschöpfungsketten sowie IT-Lösungen.

Der Bericht nennt Accenture, Capgemini, Cognizant, Deutsche Telekom/T-Systems, HCLTech, IBM, Infosys, NTT DATA, TCS und Wipro als Leader in allen drei Quadranten. Atos, Deloitte und PwC werden jeweils in zwei Quadranten als Leader genannt. BCG, ERM, EY, Hitachi Digital Services, Kyndryl, Lenovo, LTTS, McKinsey Company, Schneider Electric und Siemens werden jeweils in einem Quadranten als Leader genannt.

Darüber hinaus werden Anthesis, Hitachi Digital Services und LTM jeweils in einem Quadranten als "Rising Stars" genannt Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG.

Im Bereich Kundenerlebnis wurde Atos unter den Anbietern digitaler Nachhaltigkeitsdienstleistungen zum globalen "ISG CX Star Performer" für das Jahr 2026 gekürt. Atos erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der "Voice of the Customer"-Umfrage von ISG, die Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Eine maßgeschneiderte Version des Berichts ist bei Deutsche Telekom/T-systems erhältlich.

Der "ISG Provider Lens Digital Sustainability"-Bericht 2026 für Europa steht Abonnenten zur Verfügung oder kann auf dieser Website einmalig erworben werden.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologie- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front, wenn es darum geht, KI zu nutzen, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten und Forschungsergebnisse, seine fundierten Kenntnisse und die Steuerung von Anbieter-Ökosystemen sowie für die Fachkompetenz seiner weltweit 1.500 Mitarbeiter, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261015132373/de/

Contacts:

Presse:

Laura Hupprich, ISG

+1 203-517-3132

laura.hupprich@isg-one.com

Philipp Jaensch, ISG

+49 151 730 365 76

philipp.jaensch@isg-one.com