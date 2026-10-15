Unterföhring (ots) -"Sie ist bunt, sie ist anders, sie ist einzigartig." Pippi Langstrumpf! Das stärkste Mädchen der Welt soll Hobbykoch Bernd den Rücken stärken, wenn er seinen allerersten "The Taste"-Löffel kocht - in Folge 1 der Jubiläumsstaffel am Mittwoch, 21. Oktober 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1. Bernd platziert die kunterbunte Pippi-Figur seines Sohnes als Glücksbringer auf seinem Küchenblock, bevor er sich an die Töpfe macht. Der 42-Jährige lebt mit Sohn und Mann seit einem Jahr in Schweden und kocht ein Gericht aus seiner neuen Heimat: geräucherten Lachs mit Roter Beete, Gurke, Schnittlauch und Haselnuss. Bernd stand lange als Dragqueen "Samantha Gold" auf der Hamburger Reeperbahn auf der Bühne und war bei Heidi Klums "Queen of Drags" (ProSieben) dabei. Mittlerweile setzt er sich für Bodypositivity und Vielfalt ein. Bei "The Taste" möchte der Österreicher die Coaches mit einem charaktervollen Löffel überzeugen. Ist Bernds Löffel so stark wie Pippi Langstrumpf?Auch Palesa aus Ulm versucht sich an Fisch. Mit dem Fingerfood-Klassiker Fish & Chips will sie u.a. den "Professional Sushi-Chef" Steffen Henssler begeistern. Die 23-Jährige hat ihr Jurastudium abgebrochen, um bei Sterneköchin Alina Meissner-Bebrout eine Kochausbildung zu absolvieren. Wie hart gehen die Coaches Alexander Herrmann, Elif Oskan, Steffen Henssler und Tim Raue mit ihr ins Gericht?Diese Kandidatinnen und Kandidaten wollen sich in der ersten Folge in ein Team kochen:Calvin, 25 aus MünchenHanna, 35 aus KönigswinterIrfan, 32 aus HamburgPalesa, 23 aus UlmAlex, 33 aus NürnbergBernd, 42 aus Höga Kusten (Schweden)Rosa, 32 aus PassauElisabeth, 42 aus ErdingTom, 24 aus PotsdamManyedi, 26 aus HamburgAuf die Gewinnerin oder den Gewinner warten 50.000 Euro Preisgeld, eine hochwertige Küchenausstattung von Fissler und ein Interview plus Titelcover im "prisma"-Magazin."The Taste", Staffel 15, neun Folgen, ab 21. Oktober 2026, mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Moderiert wird "The Taste" von Angelina Kirsch und produziert von der Redseven Entertainment GmbH.Pressekontakt:Sandra MohrContent CommunicationsSandra.Mohr@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingIsabella ToennesIsabella.Toennes@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6371688