Goldchance im Yukon: Banyan Gold: 8,6 Millionen Unzen Gold - steht die Aktie vor einer spektakulären Neubewertung?

Anzeige / Werbung

Franco-Nevada investiert 20 Millionen CAD! Hochgradige Goldfunde, gewaltiges Explorationspotenzial und ein Mega-Bohrprogramm könnten Banyan Gold zu einer der spannendsten Goldaktien 2027 machen.

Liebe Leserinnen und Leser,

Gold ist zurück im Mittelpunkt der internationalen Finanzmärkte - und das mit einer Dynamik, die weit über eine gewöhnliche Rohstoffrallye hinausgeht. Während die Weltwirtschaft mit geopolitischen Spannungen, ausufernden Staatsschulden, geldpolitischen Unsicherheiten und zunehmenden Zweifeln an der Stabilität traditioneller Währungen konfrontiert wird, erlebt das älteste Wertaufbewahrungsmittel der Menschheit eine bemerkenswerte Renaissance. Was jahrzehntelang vor allem als Krisenversicherung und konservative Vermögensanlage galt, ist längst zu einem strategischen Vermögenswert geworden, um den Zentralbanken, institutionelle Investoren und private Kapitalanleger gleichermaßen konkurrieren.

Dabei zeichnet sich eine Entwicklung ab, die weitreichende Konsequenzen für die gesamte Goldindustrie haben könnte. Denn während das Interesse am gelben Edelmetall hoch bleibt, lässt sich das weltweite Goldangebot nicht beliebig ausweiten. Neue Lagerstätten müssen entdeckt, geologisch untersucht, wirtschaftlich bewertet, genehmigt und schließlich in Produktion gebracht werden. Dieser Prozess dauert nicht selten viele Jahre und verschlingt enorme Summen. Genau an dieser Schnittstelle zwischen steigender strategischer Bedeutung des Goldes und begrenzter Verfügbarkeit neuer Rohstoffquellen könnten sich für vorausschauende Anleger außergewöhnliche Möglichkeiten eröffnen.

Die nächste Herausforderung: Woher soll das Gold von morgen kommen?

Während Gold an den Finanzmärkten täglich in Milliardenhöhe gehandelt wird, ist seine tatsächliche Gewinnung ein komplexer und langwieriger industrieller Prozess.

Viele etablierte Goldminen haben bereits Jahrzehnte der Produktion hinter sich. Um ihre Fördermengen langfristig aufrechtzuerhalten, müssen die Betreiber bestehende Lagerstätten erweitern, neue Ressourcen erschließen oder zusätzliche Projekte erwerben.

Gleichzeitig werden neue große und wirtschaftlich attraktive Goldvorkommen nicht beliebig häufig entdeckt. Explorationsprogramme müssen immer größere geologische Zusammenhänge untersuchen, während steigende Umweltanforderungen, höhere Investitionskosten und langwierige Genehmigungsprozesse den Weg von der Entdeckung zur produzierenden Mine erschweren.

Selbst stark gestiegene Goldpreise führen deshalb nicht unmittelbar zu einer entsprechend höheren Produktion.

Der World Gold Council erwartet für 2026 lediglich einen moderaten Anstieg der weltweiten Minenförderung. Operative Einschränkungen und lange Projektentwicklungszeiten begrenzen die Geschwindigkeit, mit der die Industrie auf das veränderte Preisumfeld reagieren kann.

Kanada und der Yukon - eine traditionsreiche Goldregion mit neuem Potenzial

Wenn es um die Erschließung zukünftiger Goldvorkommen geht, führt an Kanada kaum ein Weg vorbei.

Das Land gehört zu den bedeutenden Goldproduzenten der Welt und verfügt über eine lange Bergbautradition, umfangreiches geologisches Fachwissen, etablierte Kapitalmärkte und einen grundsätzlich geregelten rechtlichen Rahmen für Rohstoffprojekte.

Von besonderem Interesse ist dabei das Yukon-Territorium im Nordwesten Kanadas.

Die Region steht seit dem legendären Klondike-Goldrausch Ende des 19. Jahrhunderts für außergewöhnliche Goldfunde. Doch was einst Tausende Glückssucher mit einfachen Werkzeugen in die nordkanadische Wildnis lockte, hat sich inzwischen zu einer modernen Explorationslandschaft entwickelt.

Heute ermöglichen geophysikalische Untersuchungsmethoden, dreidimensionale geologische Modellierungen und systematische Diamantbohrprogramme eine wesentlich präzisere Untersuchung großer mineralisierter Systeme.

Dabei geht es längst nicht mehr ausschließlich um besonders hochgradige Goldadern. Auch ausgedehnte Lagerstätten mit vergleichsweise niedrigeren Goldgehalten können unter geeigneten technischen und wirtschaftlichen Bedingungen für einen großflächigen Tagebau interessant sein.

Für Anleger bedeutet das: Nicht allein die Anzahl der gefundenen Goldunzen entscheidet über die Qualität eines Projekts. Ebenso wichtig sind Lage, Erschließbarkeit, Kostenstruktur und die Fähigkeit des Managements, eine geologische Entdeckung schrittweise in ein wirtschaftlich tragfähiges Bergbauprojekt zu überführen.

Banyan Gold: Mehr als 8,6 Millionen Unzen Gold und eine spannende Perspektive im Yukon

Und genau an diesem Punkt wird ein kanadisches Explorations- und Entwicklungsunternehmen besonders interessant, das sich in den vergangenen Jahren eine beachtliche Ressourcenbasis aufgebaut hat: Banyan Gold (ISIN CA06683K1066 WKN A1T64A) .

Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende beachten -

Advertorial/Werbung: Auftraggeber: Banyan Gold (ISIN CA06683K1066 WKN A1T64A)

Im Mittelpunkt steht das AurMac-Goldprojekt im kanadischen Yukon, rund 40 Kilometer nordöstlich der Ortschaft Mayo.

Was Banyan Gold von vielen kleineren Explorationsgesellschaften unterscheidet, ist die bereits nachgewiesene Größenordnung seiner Goldvorkommen.

Mit der im Mai 2026 veröffentlichten und nach dem kanadischen Standard NI 43-101 dokumentierten Ressourcenschätzung verfügt das AurMac-Projekt über rund 3,64 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "Indicated" sowie weitere 4,98 Millionen Unzen in der Kategorie "Inferred".

Zusammengenommen entspricht dies rund 8,62 Millionen Unzen Gold in unterschiedlichen Ressourcenkategorien - eine Größenordnung, die dem Projekt innerhalb der nordamerikanischen Goldexploration erhebliche Aufmerksamkeit verschaffen könnte. Die Ressourcen sind allerdings noch keine wirtschaftlich gewinnbaren Reserven.

Besonders interessant ist dabei, dass sich die Goldmineralisierung auf die beiden Hauptlagerstätten verteilt und das System nach Unternehmensangaben weiterhin Erweiterungspotenzial aufweist.

Hinzu kommen wichtige infrastrukturelle Vorteile, darunter die Straßenanbindung und eine bestehende Stromversorgung in der Projektregion.

Doch Banyan Gold konzentriert sich keineswegs nur darauf, möglichst viele Unzen Gold nachzuweisen. Vielmehr geht es zunehmend darum, die vorhandenen Ressourcen besser zu verstehen, höhergradige Bereiche abzugrenzen und die Voraussetzungen für eine zukünftige wirtschaftliche Erschließung zu schaffen.

Dass dieses Potenzial noch längst nicht vollständig untersucht sein dürfte, zeigen auch die jüngsten Bohrergebnisse vom 6. Oktober 2026. Dabei meldete das Unternehmen unter anderem einen Abschnitt mit 1,88 Gramm Gold pro Tonne über 17,9 Meter innerhalb einer breiteren mineralisierten Zone zwischen den beiden Hauptlagerstätten.

Für Investoren eröffnet sich damit eine spannende Frage: Wie könnte sich die Bewertung eines Unternehmens entwickeln, das bereits über eine Goldressource von mehr als 8,6 Millionen Unzen verfügt, weitere hochgradige Mineralisierungen entdeckt und sein Hauptprojekt gleichzeitig Schritt für Schritt in Richtung einer wirtschaftlichen Bewertung voranbringt?

Genau diese Kombination aus erheblicher vorhandener Ressourcenbasis, weiteren Explorationsmöglichkeiten und einem historisch hohen Goldpreis macht Banyan Gold zu einem Unternehmen, das für spekulativ orientierte Goldanleger einen genaueren Blick verdienen könnte.

Denn an der Börse werden nicht allein die Goldunzen bewertet, die bereits entdeckt wurden. Entscheidend ist vor allem, welchen wirtschaftlichen Wert diese Unzen in Zukunft tatsächlich entfalten können.

Und genau hier beginnt die eigentliche Investmentgeschichte von Banyan Gold.

54,3 Mio. CAD frisches Kapital - und der nächste große Schritt für AurMac

Eine große Goldressource ist spannend. Eine große Goldressource mit prall gefüllter Kasse, einem neuen namhaften Aktionär und der Aussicht auf höhergradige Zonen? Dann bekommt eine Rohstoffstory eine ganz andere Dynamik.

Genau an diesem Punkt sieht sich Banyan Gold. Das Unternehmen hat eine Finanzierung über rund 54,3 Millionen kanadische Dollar abgeschlossen. Franco-Nevada investiert 20 Millionen CAD. Vorstandschefin Tara Christie steuert selbst eine halbe Million CAD bei. Und für das Goldprojekt AurMac im kanadischen Yukon steht bereits der nächste entscheidende Meilenstein an: die erste vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie.

Doch die eigentliche Geschichte beginnt nicht bei der Finanzierung. Sie beginnt bei einer Frage, die für den möglichen Wert eines Goldprojekts viel wichtiger ist als die schiere Zahl der Unzen:

Wie werden aus vielen Unzen bessere Unzen?

Die neue Priorität: Nicht einfach mehr Gold. Besseres Gold!

Die Ausgangsbasis ist bereits beachtlich. Die angegebene Ressourcenschätzung für AurMac umfasst 3,639 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "angezeigt" bei 0,68 g/t sowie 4,985 Millionen Unzen in der Kategorie "abgeleitet" bei 0,58 g/t.

Quelle Unternehmenspräsentation Banyan Gold

Diese Kategorien sollten Sie auseinanderhalten. Sie stehen für unterschiedliche geologische Vertrauensniveaus und sind nicht mit nachgewiesenen wirtschaftlich abbaubaren Reserven gleichzusetzen. Fachlichen Hintergrund zu den Klassifikationen bieten die Ressourcen- und Reservenstandards des Canadian Institute of Mining.

Doch Banyan will sich nicht darauf beschränken, diese Zahlen immer weiter zu vergrößern. Der Schwerpunkt liegt auf höhergradigen Bereichen, die das mögliche Gehalts- und Produktionsprofil der ersten zehn Betriebsjahre verbessern sollen.

Christie bringt den Ansatz sinngemäß auf den Punkt: Es geht nicht nur um zusätzliche Unzen. Es geht um höhergradige Unzen für ein wirtschaftlich stärkeres Projekt.

Aktuell sind bereits fast 50.000 Meter des laufenden 70.000-Meter-Bohrprogramms absolviert. Veröffentlicht waren allerdings erst Ergebnisse über rund 10.000 Meter. Hinter der sichtbaren Nachrichtenlage stand also noch ein beträchtlicher Bestand ausstehender Analysen.

Besonders spannend wird dieser Ansatz, sobald eine erste wirtschaftliche Planung vorliegt. Dann lassen sich neue Treffer konkreter einordnen: Verbessern sie beispielsweise die vorgesehenen Abbaujahre drei bis sechs? Erhöhen sie dort den Gehalt? Ergänzen sie zusätzliches Material an einer besonders wertvollen Stelle des Produktionsplans?

Das wäre ein wichtiger Wechsel der Perspektive. Weg von der bloßen Größe einer Lagerstätte. Hin zu der Frage, was diese Lagerstätte einmal leisten könnte.

Der mögliche Schlüssel liegt zwischen zwei geplanten Tagebauen

Ein Bereich steht dabei besonders im Fokus: die bislang wenig untersuchte Lücke zwischen zwei geplanten Tagebauen. Das Unternehmen verweist auf einen Bohrabschnitt von 14 Metern mit rund 13 g/t Gold.

Das lässt aufhorchen. Vor allem, weil Banyan in diesem Gebiet eine Störungszone interpretiert, entlang der sich die höhergradige Mineralisierung fortsetzen könnte.

Warum wurde dort nicht längst umfassender gebohrt? Die Antwort ist überraschend bodenständig: sumpfiges Gelände und schwierige Bodenverhältnisse. Für die Folgearbeiten setzt Banyan deshalb auf den Winter. Zwischen Januar und März sollen rund 20.000 Bohrmeter in diesem Bereich niedergebracht werden.

Hier treffen Geologie und Betriebsplanung unmittelbar aufeinander. Sollte sich die höhergradige Zone bestätigen und räumlich erweitern lassen, könnte sie für die weitere Projektgestaltung erheblich an Bedeutung gewinnen.

Noch ist das eine zu prüfende Hypothese. Aber es ist eine klar umrissene Hypothese mit einem konkreten Arbeitsprogramm. Und genau das macht die nächsten Ergebnisse so interessant.

Die erste AurMac-PEA: Aus der Goldressource soll ein Projekt mit Zahlen werden

Banyan strebt die Veröffentlichung seiner ersten Preliminary Economic Assessment, kurz PEA, im vierten Quartal 2026 an. Gemeint ist eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung - noch keine abschließende Machbarkeitsstudie und keine Garantie für einen späteren Minenbau.

Warum eine Studie veröffentlichen, wenn die laufenden Bohrungen das Projekt ohnehin noch verbessern könnten?

Die Antwort ist überzeugend: Weil Banyan einen belastbaren Rahmen braucht. Für Gespräche mit Regierungen. Für die Einbindung von Behörden. Für Diskussionen über mögliche Arbeitsplätze, Steuerzahlungen, Infrastruktur und die langfristige wirtschaftliche Bedeutung des Vorhabens.

Eine große Ressource weckt Aufmerksamkeit. Ein erstes Minenkonzept mit wirtschaftlichen Kennzahlen schafft eine andere Gesprächsgrundlage.

Bei der Größenordnung tendierte das Unternehmen zum Gesprächszeitpunkt zu einem Szenario mit 30.000 bis 40.000 Tonnen täglichem Durchsatz. Damit soll auch die mögliche räumliche Dimension des Projekts gegenüber Gemeinden und First Nations frühzeitig sichtbar werden.

Daneben wurde eine stufenweise Entwicklung betrachtet: zunächst mit etwa 20.000 Tonnen pro Tag oder darunter beginnen und später ausbauen. Diese Variante könnte nach weiteren Ergebnissen aus der Lücke zwischen den Tagebauen und auf dem Weg zur Vormachbarkeitsstudie, der PFS, erneut untersucht werden.

Die Aufgabe lautet also nicht: möglichst schnell irgendeine attraktive Zahl präsentieren. Christie betont, dass alle Bestandteile sorgfältig durchgearbeitet werden sollen, damit die Studie das Projekt glaubwürdig abbildet. Stark ausgelastete Berater seien dabei eine praktische Herausforderung.

Ihre längerfristige Vision ist ein wirtschaftlicher Motor für möglicherweise 30 Jahre oder mehr. Ob AurMac diese Rolle tatsächlich übernehmen kann, müssen die Studien und weiteren Entwicklungsschritte erst zeigen. Doch die PEA soll den Weg öffnen, diese Perspektive erstmals anhand konkreter Planungsgrößen zu diskutieren.

Quelle Unternehmenspräsentation Banyan Gold

AurMac in der Tiefe: Wie viel wurde bisher überhaupt getestet?

Jetzt kommt ein weiterer spannender Punkt: Eine große Ressource bedeutet nicht automatisch, dass eine Lagerstätte bereits umfassend erkundet ist.

Nach Darstellung des Unternehmens wurde ein Großteil von AurMac bislang lediglich bis ungefähr 200 Meter Tiefe untersucht. Die damalige Bohrplanung orientierte sich an einem Goldpreisumfeld von etwa 1.500 US-Dollar je Unze. Im Gespräch verweist sie dagegen auf ein Umfeld von rund 3.500 US-Dollar. Das verändert aus ihrer Sicht den Spielraum für die Untersuchung tieferer Bereiche.

Quelle Unternehmenspräsentation Banyan Gold

Banyan verlängert geeignete Bohrungen deshalb auf etwa 350 bis 400 Meter. Dabei sollen höhergradige Bereiche der geplanten ersten Tagebaue besser abgesichert und Ressourcen in die Kategorie "angezeigt" überführt werden. Gleichzeitig kann in der Tiefe zusätzliches Material der Kategorie "abgeleitet" hinzukommen.

Der praktische Gedanke dahinter: Wenn ein Bohrgerät ohnehin vor Ort ist, kann es sinnvoll sein, ein geeignetes Loch gleich etwas tiefer zu führen, statt später erneut ansetzen zu müssen.

Und Banyan geht punktuell noch deutlich weiter. Das Unternehmen nennt einzelne Bohrungen von 800 bis 900 Metern. Diese sollen unter anderem einem früheren, rund 350 Meter langen Bohrloch nachgehen, das in Material mit etwa 15 g/t Gold endete.

Das ist kein Beweis dafür, dass sich hohe Gehalte über große Tiefen fortsetzen. Aber es ist ein guter Grund, genauer hinzusehen. Nach Einschätzung des Managements ist AurMac noch in keiner Richtung vollständig abgegrenzt. Der Fokus bleibt dennoch klar: zuerst das wirtschaftliche Kernprojekt stärken, parallel dazu das größere Potenzial testen.

Nitra, Seattle Creek und Roaring Fork: Wird aus AurMac eine Distriktstory?

Die nächste Dimension liegt außerhalb der bekannten Ressource. Banyan beschreibt ein regionales Landpaket von rund 830 Quadratkilometern, das sich über etwa 50 Kilometer erstreckt.

Viel Fläche allein ist noch kein Wertnachweis. Spannend wird sie dort, wo geologische Hinweise in Bohrergebnisse übergehen. Genau hier setzt das regionale Programm an: Banyan testete elf priorisierte Zielgebiete mit insgesamt 20 Bohrlöchern. Weitere Ziele sollen folgen.

Die ersten veröffentlichten Ergebnisse betreffen Seattle Creek und Roaring Fork.

Bei Seattle Creek nennt das Management aus dem ersten Bohrloch in ein zuvor ungebohrtes Zielgebiet Spitzengehalte von bis zu 17 g/t Gold und bis zu 500 g/t Silber. Für diese Spitzenwerte nennt das Unternehmen keine zugehörigen Abschnittslängen. Sie dürfen deshalb nicht mit längeren mineralisierten Intervallen gleichgesetzt werden.

Rund fünf Kilometer südlich liegt Roaring Fork. Hier verweist das Management auf einen Abschnitt von 5 Metern mit 1,62 g/t Gold. Das Ziel liegt ungefähr 25 Kilometer von AurMac entfernt und ist über Straßen erreichbar.

Und genau diese Erreichbarkeit gibt der regionalen Exploration eine zusätzliche strategische Note.

Christie skizziert die Möglichkeit, künftig oberflächennahe Satellitenvorkommen mit beispielsweise 200.000 bis 500.000 Unzen zu entdecken, deren Material per Lastwagen zu einer möglichen zentralen Anlage bei AurMac gebracht werden könnte. Das sind ausdrücklich hypothetische Größenordnungen, keine bereits ausgewiesenen Ressourcen an diesen neuen Entdeckungen.

Die Idee ist trotzdem reizvoll: Nicht jedes zusätzliche Vorkommen müsste als isoliertes Einzelprojekt gedacht werden. Es könnte Teil eines größeren Systems werden.

Geologisch verweist das Management auf Intrusivgestein bei Seattle Creek, wiederkehrende Silberadern und Metasedimente der Hyland-Gruppe. Auch kartierte Intrusionen auf Gold Dome und Nitra sowie die hochgradigen Entdeckungen von Sitka jenseits des Flusses gehören für sie zum regionalen Bild. Daraus ergibt sich Explorationspotenzial - allerdings kein automatischer Nachweis gleicher Mineralisierung auf Banyans Flächen.

Um die Strukturen besser zu verstehen, wurden bei Seattle Creek und Roaring Fork bereits Folgebohrungen angesetzt: mit Abständen von mehreren Hundert Metern sowie von denselben Bohrplätzen in unterschiedliche Richtungen. Für das Folgejahr sind wegen der Straßenanbindung auch schlittenmontierte Bohrgeräte vorgesehen.

Geophysikalische und geochemische Anomalien liefern die Hinweise. Ob daraus tragfähige Entdeckungen werden, entscheiden die Bohrungen.

2027 soll die nächste Größenordnung bringen

Wer hinter dem kommenden Programm lediglich eine Wiederholung des laufenden Jahres vermutet, unterschätzt die Ambition. Banyan plant für 2027 einen deutlichen Ausbau.

Im Raum stehen 100.000 Bohrmeter bei AurMac sowie bis zu weitere 30.000 Meter auf regionalen Entdeckungen und zusätzlichen Projektzielen. Dafür sollen möglichst acht, mindestens aber sieben Bohrgeräte eingesetzt werden.

Das Management hält damit eines der möglicherweise größten Bohrprogramme in der Geschichte des Yukon für erreichbar. Das ist deren Einschätzung - entscheidend wird sein, wie konsequent Banyan Personal, Geräte, Infrastruktur und Analytik zusammenbringt.

Die gefüllte Kasse soll genau das ermöglichen. Gleichzeitig will das Unternehmen seine Umweltbasisarbeiten ausweiten und einen leitenden Verantwortlichen für das Ingenieurwesen einstellen. Aus einem sehr großen Explorationsprojekt soll Schritt für Schritt ein technisch konkreteres Entwicklungsvorhaben werden.

Ein besonders wichtiger Hebel könnte die Stromversorgung sein. Das Unternehmen sieht Chancen durch politische Initiativen für kürzere Genehmigungszeiten, neue Stromprojekte und eine bessere Netzanbindung. Sollten relevante Infrastrukturvorhaben tatsächlich umgesetzt werden, könnte das AurMac zugutekommen und möglicherweise den eigenen Kapitalbedarf verringern.

Das entscheidende Wort lautet: sollten. Das Unternehmen hat weder eine gesicherte staatliche Finanzierung noch eine verbindliche Netzzusage genannt.

Banyans Ansatz besteht deshalb darin, die Voraussetzungen früh zu schaffen: Umweltinformationen sammeln, First Nations einbinden, mit Regierungen sprechen und die technische Planung voranbringen. Nicht erst dann beginnen, wenn die Exploration abgeschlossen ist. Sondern parallel.

GDXJ, Insiderinvestment und Bewertung: Warum neue Anlegergruppen aufmerksam werden

Auch am Kapitalmarkt verändert sich die Ausgangslage. Banyan wurde in den VanEck Junior Gold Miners ETF, bekannt unter dem Kürzel GDXJ, aufgenommen. Nach Angaben des Managements wurden in diesem Zusammenhang rund 13 Millionen Banyan-Aktien gekauft.

Das Unternehmen erwartet dadurch mehr Liquidität, zusätzliche passive Anleger und eine stärkere Wahrnehmung unter institutionellen Investoren. Informationen zum Fonds selbst bietet die GDXJ-Produktseite von VanEck.

Hinzu kommt das eigene Investment: Präsident & Chief Executive Officer Tara Christie investierte 500.000 CAD zu 2,00 CAD je Aktie. Ihre Botschaft: Sie sieht trotz des bereits erfolgten Kursanstiegs noch erheblichen Entwicklungsspielraum.

Das ist ein deutliches persönliches Vertrauenssignal. Eine Renditegarantie ist es nicht.

Die mögliche Neubewertung hängt damit nicht allein an zusätzlichen Goldunzen. Sie hängt daran, ob Banyan überzeugender zeigen kann, wie aus diesen Unzen ein wirtschaftlich attraktives Projekt werden könnte.

Dass unterschiedliche Meilensteine unterschiedliche Anleger anziehen, erlebt Christie nach eigener Darstellung bereits bei den Konferenzen in Beaver Creek und Denver. Manche Investoren benötigen eine PEA. Andere orientieren sich an der GDXJ-Aufnahme, einem täglichen Handelsvolumen von mehr als einer Million Dollar oder einer Marktkapitalisierung oberhalb einer Milliarde Dollar. Wieder andere könnten durch den Einstieg von Franco-Nevada aufmerksam werden.

Mit jedem erreichten Schwellenwert kann sich also ein weiterer Teil des Kapitalmarkts öffnen. Nicht automatisch. Aber potenziell Schritt für Schritt.

Die nächsten Meilensteine: Jetzt muss das Programm liefern

Das Management ordnet Banyan weiterhin auf der explorationsgetriebenen Aufwärtsseite der sogenannten Lassonde-Kurve ein. Gemeint ist das typische Modell, mit dem Anleger die Entwicklung eines Rohstoffprojekts von der Entdeckung über die Entwicklungsphase bis zur Produktion betrachten.

Ihre Begründung: die höhergradige Zone zwischen den Tagebauen, das noch offene Tiefenpotenzial und die neuen regionalen Entdeckungen. Gleichzeitig soll die Vorbereitung auf die Entwicklungsphase deren Zeitbedarf möglichst verkürzen. Ob die klassische Kurve in einem starken Goldmarkt genauso verläuft wie in früheren Zyklen, lässt sie ausdrücklich offen.

Für die weitere Einordnung sind vor allem diese Schritte wichtig:

Neue Bohrergebnisse: Christie stellt Veröffentlichungen ungefähr alle zwei bis drei Wochen in Aussicht, gebündelt nach geologischem Zusammenhang.

Christie stellt Veröffentlichungen ungefähr alle zwei bis drei Wochen in Aussicht, gebündelt nach geologischem Zusammenhang. Die erste PEA: Angestrebt für das vierte Quartal 2026, als erste wirtschaftliche Grundlage für AurMac.

Angestrebt für das vierte Quartal 2026, als erste wirtschaftliche Grundlage für AurMac. Winterbohrungen in der Lücke: Rund 20.000 Meter sollen die mögliche Fortsetzung höhergradiger Mineralisierung untersuchen.

Rund 20.000 Meter sollen die mögliche Fortsetzung höhergradiger Mineralisierung untersuchen. Das größere Programm 2027: Mehr Bohrgeräte und deutlich mehr Meter sollen Kernprojekt und regionale Ziele parallel voranbringen.

Mehr Bohrgeräte und deutlich mehr Meter sollen Kernprojekt und regionale Ziele parallel voranbringen. Technische und regulatorische Vorbereitung: Umweltbasisarbeiten, Ingenieurwesen, Stromversorgung und die Gespräche mit First Nations und Behörden.

Das Spannende an Banyan ist damit nicht nur die Größe von AurMac. Es ist die Kombination: ein umfangreiches Goldinventar, neue höhergradige Ansätze, regionale Entdeckungen und die finanziellen Mittel, diesen Spuren mit Nachdruck nachzugehen.

Die Finanzierung schafft den Spielraum. Die Bohrungen und die Wirtschaftlichkeitsstudie müssen ihn jetzt mit Substanz füllen.

Gelingt das, könnten die kommenden beiden Jahre Banyans Profil erheblich verändern. Aus einer großen Goldressource könnte ein wesentlich klarer definiertes Entwicklungsprojekt werden - mit zusätzlicher Explorationsfantasie auf einem weitläufigen eigenen Distrikt. Genau darin liegt die besondere Spannung dieser nächsten Phase.

Fazit: 8,6 Millionen Unzen Gold, Millioneninvestitionen und eine gewaltige Chance auf Neubewertung!

An der Börse entstehen die größten Chancen häufig dort, wo der Markt das zukünftige Potenzial eines Unternehmens noch nicht vollständig in seiner Bewertung berücksichtigt. Genau deshalb könnte Banyan Gold für spekulativ orientierte Rohstoffanleger zu einer der interessantesten Goldstorys der kommenden Monate werden. Denn hier treffen gleich mehrere Faktoren aufeinander, die das Potenzial besitzen, eine nachhaltige Neubewertung der Aktie auszulösen.

Mehr als 8,6 Millionen Unzen Gold, eine Finanzierung über 54,3 Millionen CAD, der Einstieg des renommierten Rohstoffinvestors Franco-Nevada und eines der ambitioniertesten Explorationsprogramme im kanadischen Yukon: Was Banyan Gold bereits vorweisen kann, ist für einen Goldexplorer eine bemerkenswerte Ausgangsbasis. Doch das eigentlich Spannende ist nicht allein die Größe der bekannten Goldressource, sondern das Potenzial, das bislang noch weitgehend unerschlossen geblieben ist.

Besonders die Suche nach höhergradigen Goldzonen könnte sich als entscheidender Werttreiber erweisen. Sollte es Banyan gelingen, die bereits identifizierten hochgradigen Mineralisierungen zwischen den geplanten Tagebauen über größere Bereiche nachzuweisen, könnte dies die zukünftige Wirtschaftlichkeit des AurMac-Projekts erheblich verbessern. Höhere Goldgehalte in den ersten Produktionsjahren könnten einen schnelleren Kapitalrückfluss ermöglichen und damit die Attraktivität des gesamten Projekts für Investoren und potenzielle strategische Partner steigern.

Dabei darf nicht vergessen werden, dass ein Großteil der bekannten Goldlagerstätten bislang nur in vergleichsweise geringer Tiefe untersucht wurde. Zusätzlich eröffnet das rund 830 Quadratkilometer große Landpaket Möglichkeiten für weitere Entdeckungen. Dass nach Unternehmensangaben bislang weniger als zwei Prozent der Projektflächen systematisch exploriert wurden, verdeutlicht, welche geologischen Fragen noch offen sind. Aus einem bereits bedeutenden Goldprojekt könnte im Erfolgsfall ein wesentlich größerer Goldbezirk entstehen.

Hinzu kommt eine für Explorationsunternehmen besonders wichtige Stärke: die Finanzierung. Während zahlreiche kleinere Rohstoffgesellschaften regelmäßig neue Aktien ausgeben müssen, um ihre Bohrprogramme überhaupt fortsetzen zu können, verfügt Banyan nach der jüngsten Kapitalaufnahme über eine deutlich verbesserte finanzielle Ausgangslage. Der Einstieg von Franco-Nevada mit 20 Millionen CAD ist dabei mehr als eine gewöhnliche Kapitalzufuhr. Er unterstreicht das Interesse eines erfahrenen Brancheninvestors an der weiteren Entwicklung von AurMac. Auch das persönliche Investment von CEO Tara Christie in Höhe von 500.000 CAD setzt ein bemerkenswertes Signal.

Der nächste große Kurstreiber könnte bereits vor der Tür stehen. Mit der für das vierte Quartal 2026 angekündigten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) steht Banyan vor einem Meilenstein, der die Wahrnehmung des Unternehmens am Kapitalmarkt grundlegend verändern könnte. Erstmals sollen konkrete wirtschaftliche Kennzahlen verdeutlichen, welches Potenzial tatsächlich in AurMac steckt. Sollten die Ergebnisse überzeugen, könnten sich neue Anlegergruppen für die Aktie interessieren, die bislang auf eine erste wirtschaftliche Bewertung gewartet haben.

Parallel dazu verspricht das Bohrprogramm erheblichen Nachrichtenfluss. Die noch ausstehenden Analyseergebnisse, die geplanten Winterbohrungen in den hochgradigen Zielgebieten und das für 2027 vorgesehene Programm von insgesamt bis zu 130.000 Metern bieten zahlreiche Gelegenheiten für positive Überraschungen.

Auch das übergeordnete Marktumfeld spielt Banyan in die Karten. Hohe Goldpreise können die wirtschaftlichen Perspektiven großer Lagerstätten verbessern. Gleichzeitig benötigen etablierte Goldproduzenten neue Projekte, um ihre langfristige Förderung zu sichern. Ein großes, infrastrukturell erschlossenes Goldvorkommen in einer etablierten kanadischen Bergbauregion könnte deshalb perspektivisch auch für strategische Partner interessant werden. Eine Übernahme oder Partnerschaft ist damit allerdings keineswegs vorgezeichnet.

Natürlich bleiben Risiken. Die 8,6 Millionen Unzen sind Mineralressourcen und noch keine nachgewiesenen wirtschaftlich abbaubaren Reserven. Investitionskosten, Genehmigungen, tatsächliche Goldgehalte und die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsstudien werden darüber entscheiden, welchen Wert AurMac langfristig entfalten kann. Auch ein hoher Goldpreis allein garantiert keinen wirtschaftlichen Minenbetrieb.

Unsere Einschätzung fällt dennoch ausgesprochen optimistisch aus: Banyan Gold (ISIN CA06683K1066 WKN A1T64A) verfügt über eine seltene Kombination aus bereits nachgewiesener Ressourcengröße, erheblichem zusätzlichem Explorationspotenzial, namhaften Kapitalgebern und klar definierten operativen Meilensteinen. Entscheidend wird nun sein, ob die kommenden Ergebnisse diese geologische Ausgangsbasis auch wirtschaftlich bestätigen.

Für risikobewusste Anleger liegt genau darin die besondere Chance. Sollte Banyan Gold den Weg von einer großen Goldressource zu einem wirtschaftlich überzeugenden Minenprojekt erfolgreich beschreiten, könnte das Unternehmen in eine völlig neue Bewertungskategorie aufsteigen. Die bevorstehende PEA und die umfangreichen Bohrprogramme liefern dafür konkrete mögliche Auslöser.

Banyan Gold (ISIN CA06683K1066 WKN A1T64A) steht damit möglicherweise vor einer der spannendsten Phasen seiner Unternehmensgeschichte. Wer an einen langfristig starken Goldmarkt und an das Entwicklungspotenzial großer nordamerikanischer Goldlagerstätten glaubt, sollte diese Aktie auf dem Radar haben. Denn die eigentliche Wertschöpfung könnte bei AurMac erst noch bevorstehen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Auf der Unternehmenswebsite finden Sie Präsentationen, Projektinformationen und Kontaktmöglichkeiten für Ihre Fragen an das Management.

DISCLAIMER UND PFLICHTANGABEN

1. Herausgeber, Verfasser und Charakter der Veröffentlichung

Dieser Werbeartikel über Bayan Gold wurde vom Direktor der Orange Unicorn Ltd. am 15. Oktober 2026 um 09:05 Uhr erstellt. Zeitpunkt der Verbreitung 15. Oktober 2026 11:30 Uhr.

Die Tätigkeit des Herausgebers ist gemäß § 86 WpHG bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) angezeigt. Die angezeigten Verbreitungswege umfassen: E-Mail-Newsletter, Bannerwerbung, Adwerbung auf Webseiten von Drittanbietern. Die Anzeige stellt keine Prüfung, Billigung oder Empfehlung dieser Veröffentlichung oder des beworbenen Wertpapiers durch die BaFin, der British Columbia Securities Commission (BCSC) oder eine andere Behörde dar.

Es handelt sich um eine bezahlte Werbung. Die Veröffentlichung ist eine Werbemitteilung und keine Finanzanalyse im Sinne der einschlägigen aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Sie ist nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen und genügt nicht den gesetzlichen Anforderungen an die Unabhängigkeit von Finanzanalysen. Die Vorschriften über Insiderhandel, Marktmanipulation sowie gesetzliche, vertragliche oder interne Handelsbeschränkungen bleiben unberührt.

2. Vergütung und Auftraggeber

Für die werbliche Berichterstattung über die Banyan Gold wurden Herausgeber, Verfasser und Vermittler entgeltlich bar vergütet.

Auftraggeber und Zahlender ist die Swiss Resource Capital AG. Die Vergütung ist erfolgsunabhängig und nicht an die Kursentwicklung des besprochenen Wertpapiers gekoppelt.

Herausgeber und Verfasser werden im Zusammenhang mit Veröffentlichungen allgemein für Dritte tätig und erhalten von diesen Entgelte für Veröffentlichungen. Hieraus kann sich ein Interessenkonflikt ergeben, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

3. Offenlegung der eigenen Positionen und Interessenkonflikte

Die nachfolgenden Angaben werden in konkreten Zahlen offengelegt, damit der Leser das tatsächliche Ausmaß des wirtschaftlichen Eigeninteresses der Beteiligten erkennen kann.

Der Herausgeber Orange Unicorn Ltd. hält zum Stand 15. Oktober 2026, 09:00 Uhr insgesamt 0 Aktien Banyan Gold. Dies entspricht auf Grundlage der ausgegebenen Aktien einem Anteil von rund 0% des ausgegebenen Aktienkapitals.

Soweit Herausgeber, Verfasser oder Vermittler Aktien des beworbenen Unternehmens halten, können sie diese - vorbehaltlich gesetzlicher, vertraglicher und interner Handelsbeschränkungen - auch nach dieser Veröffentlichung ganz oder teilweise veräußern und dadurch von einer erhöhten Handelsliquidität oder höheren Kursen profitieren. Die Verbote des Insiderhandels und der Marktmanipulation bleiben unberührt.

Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Die individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers, der Verfasser und der Vermittler sowie zur Vergütung durch das mit der Veröffentlichung im Zusammenhang stehende Unternehmen oder durch Dritte wird zu Beginn der jeweiligen Veröffentlichung klar und hervorgehoben ausgewiesen.

Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf den genannten Stichtag. Vor jeder erneuten oder aktualisierten Verbreitung wird geprüft, ob die Angaben weiterhin richtig und vollständig sind; bei wesentlichen Änderungen wird eine aktualisierte Fassung dieses Disclaimers bereitgestellt.

4. Keine individuelle Anlageberatung

Sämtliche Veröffentlichungen - also Berichte, Darstellungen, Mitteilungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") - stellen keine auf die persönlichen Verhältnisse des Lesers bezogene Anlageberatung und keine Anlagevermittlung dar. Sie können aufgrund ihres konkreten Inhalts jedoch eine Anlageempfehlung im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung darstellen; die hierfür geltenden Transparenz- und Offenlegungspflichten bleiben unberührt. Sie geben die Meinung des Herausgebers beziehungsweise der für ihn tätigen Verfasser wieder.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Anlage- beziehungsweise Investitionsberater. Es wird ausschließlich eine Marketing- und Werbedienstleistung erbracht; eine Einbindung in das Management oder in Geschäftsentscheidungen des besprochenen Unternehmens besteht nicht.

5. Risikohinweis

Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente - Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere und vergleichbare Instrumente (zusammen "Finanzinstrumente") - ist mit Chancen, aber auch mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals verbunden. Dies gilt in besonderem Maße für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Kauf- und Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko und sollte vor einer Anlageentscheidung eine eigene Prüfung sowie gegebenenfalls eine unabhängige Beratung vornehmen.

6. Kursangaben, Quellen und Aktualisierung

Die in den Veröffentlichungen angegebenen Preise und Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Datum, Uhrzeit und Handelsplatz des jeweils verwendeten Kurses werden in der jeweiligen Veröffentlichung angegeben.

Alle Informationen und Daten stammen aus Quellen, die der Herausgeber beziehungsweise der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Herausgeber und Verfasser haben größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch und nachvollziehbar sind. Tatsachen werden von Einschätzungen, Prognosen und Meinungen klar getrennt. Die wesentlichen Informationsquellen sowie bei Prognosen und Kurszielen die wesentlichen Annahmen und Bewertungsmethoden werden in der jeweiligen Veröffentlichung konkret bezeichnet.

Eine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität wird, soweit gesetzlich zulässig, nicht übernommen. Für abgeschlossene Veröffentlichungen besteht keine laufende Aktualisierungspflicht. Vor jeder erneuten oder aktualisierten Verbreitung wird geprüft, ob die Angaben weiterhin aktuell, richtig und vollständig sind.

7. Einsatz künstlicher Intelligenz

Bei der Erstellung dieser Veröffentlichung können Systeme der künstlichen Intelligenz unterstützend eingesetzt worden sein, etwa zur Recherche, Strukturierung, sprachlichen Überarbeitung oder Übersetzung von Textbestandteilen.

Sämtliche Textinhalte werden vor der Veröffentlichung durch den Verfasser inhaltlich geprüft. Der Herausgeber übernimmt die redaktionelle Verantwortung für die veröffentlichten Inhalte. Eine ungeprüfte Veröffentlichung vollständig maschinell erzeugter Texte findet nicht statt. Bild- und Grafikelemente dieser Veröffentlichung - insbesondere Titel- und Teaserbilder, Symbolbilder sowie schematische Darstellungen - können ganz oder teilweise mit Hilfe künstlicher Intelligenz erzeugt oder bearbeitet worden sein. KI-generierte oder -bearbeitete Bild- und Grafikelemente werden unmittelbar als solche gekennzeichnet. Solche Elemente dienen ausschließlich der Illustration. Sie zeigen keine realen Betriebsstätten, Projektgebiete, Anlagen, Bohrkerne, Produkte oder Personen des besprochenen Unternehmens und lassen keine Rückschlüsse auf dessen tatsächliche Vermögenswerte oder deren Zustand zu. Maßgeblich sind allein die vom besprochenen Unternehmen veröffentlichten Angaben und Originalunterlagen.

Charts, Kursdarstellungen und Tabellen mit Unternehmens- oder Marktdaten beruhen auf den in Ziffer 6 genannten Quellen und werden nicht durch KI generiert, können aber zur Visualisierung mittels KI graphisch dargestellt werden.

8. Haftungsausschluss

Die Haftung des Herausgebers und der Verfasser richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Herausgeber und Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs der besprochenen Finanzinstrumente Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden.

9. Inhalte Dritter

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in Chats, Kommentaren und Foren, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder. Der Herausgeber übernimmt insoweit keine Gewähr für Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität dieser Informationen.

10. Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Beiträge und Artikel liegen beim Herausgeber beziehungsweise beim jeweiligen Autor. Nachdruck, kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Herausgebers beziehungsweise des jeweiligen Autors zulässig.

Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt; eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Herausgebers.

11. Verbreitungsbeschränkungen

Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Kanada, Großbritannien, Japan oder Australien beziehungsweise an Personen mit Wohnsitz oder Sitz in diesen Staaten übermittelt oder dort verbreitet werden. Die Veröffentlichungen richten sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

12. Impressum

Angaben gemäß § 5 DDG:

Orange Unicorn Ltd.

132-134 Great Ancoats Street, Unit 620

M4 6DE Manchester, Vereinigtes Königreich

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] mining-investor.com

Register: Companies House, England and Wales

Registernummer: 15974038

Vertreten durch: Frank Fladenhofer, Director

Anzeige nach § 86 WpHG bei der BaFin

Soweit journalistisch-redaktionell gestaltete Inhalte angeboten werden, verantwortlich gemäß § 18 Abs. 2 MStV: Frank Fladenhofer

Enthaltene Werte: CA3518581051,XD0002747XXX,XD0002746XXX,CA06683K1066