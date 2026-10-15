Original-Research: Bastei Lübbe AG - von Montega AG



15.10.2026 / 14:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Bastei Lübbe AG Unternehmen: Bastei Lübbe AG ISIN: DE000A1X3YY0 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.10.2026 Kursziel: 12,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Besuch auf der Buchmesse Frankfurt bestätigt gute Marktposition und weitere Wachstumsmöglichkeiten



Wir hatten vergangene Woche die Gelegenheit, uns auf der Buchmesse Frankfurt mit CFO Mathis Gerkensmeyer über die aktuellen Trends im Buchmarkt auszutauschen. Unsere wesentlichen Takeaways: Das Buch lebt: Mit erneut über 235.000 Besuchern bleibt die Frankfurter Buchmesse, die weltweit größte ihrer Art, ein Publikumsmagnet. Vor allem am Wochenende war der Andrang so hoch, dass der Veranstalter die Aufteilung der Ausstellerflächen angepasst hatte, um die Massen besser durch die Messe zu leiten. Die Entwicklung des Gesamtmarktes bleibt indes volatil. Nach einem schwierigen ersten Halbjahr mit Umsatzrückgängen in vier von sechs Monaten verlief der Zeitraum Juli bis September (Q2 für Bastei Lübbe) spürbar freundlicher. Während der Gesamtmarkt nahezu stagnierte, wuchs der Belletristikmarkt in allen drei Monaten um 2,7% bis 5,8%. Das stützt unsere Erwartung einer deutlichen Ergebnisverbesserung in Q2. [Abbildung] Young & New Adult omnipräsent: Das Segment Young & New Adult bleibt außerordentlich beliebt und dürfte weiter überproportional wachsen. Diesen Trend haben allerdings viele Wettbewerber erkannt, weshalb die Kategorie auf der Messe allgegenwärtig war. Mit den Imprints LYX und One sowie der engen Zusammenarbeit mit Thalia sehen wir Bastei Lübbe im deutschen Markt exzellent positioniert. Wir erwarten jedoch, dass die Margen nicht mehr auf die außerordentlich hohen Niveaus von teilweise über 15% EBIT-Marge zurückkehren.

Kinderbücher und Spiele im Trend: Auch Kinderbücher waren stark vertreten. Der Markt wächst anhaltend und ist durch viele erfolgreiche mittelständische Anbieter heterogen strukturiert. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Gesellschaftsspielen, die sich auch bei Erwachsene einer großen Beliebtheit erfreuen. Mit dem Imprint Baumhaus ist Bastei Lübbe im Kinderbuchbereich bereits gut aufgestellt. Nach eigenen Angaben will das Unternehmen dieses Segment aber weiter ausbauen und stärker an der attraktiven Entwicklung im Spielemarkt teilhaben.

Digital weiter gefragt: Auch die wachsende Beliebtheit von Hör- und Audiobüchern war auf der Messe spürbar. Mit Shelfie, dem "Hörbuch zum Anfassen", hat Bastei Lübbe eine vielbeachtete Innovation in diesem Markt platziert. Die unmittelbaren Umsatzeffekte dürften allerdings noch überschaubar sein. Sie sollten dennoch dazu beitragen, den bereits überdurchschnittlichen Digitalanteil von bereits über 30% weiter zu steigern. Fazit: Insgesamt kommen wir mit einem positiven Eindruck von der Buchmesse zurück. Das Medium Buch bleibt gefragt und wächst in vielen Marktsegmenten, in denen Bastei Lübbe mit seinen Imprints eine führende oder zumindest gute Position innehat. Flankiert vom wachsenden Digitalgeschäft sehen wir das Unternehmen gut aufgestellt, um seine Marktposition in den kommenden Jahren auszubauen. Die Jahresziele halten wir weiterhin für gut erreichbar. Beides spiegelt sich u.E. nicht im aktuellen Kurs wider. Wir empfehlen die Aktie daher unverändert zum Kauf mit einem Kursziel von 12,00 EUR.







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