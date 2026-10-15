Original-Research: Bastei Lübbe AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu Bastei Lübbe AG
Besuch auf der Buchmesse Frankfurt bestätigt gute Marktposition und weitere Wachstumsmöglichkeiten
Wir hatten vergangene Woche die Gelegenheit, uns auf der Buchmesse Frankfurt mit CFO Mathis Gerkensmeyer über die aktuellen Trends im Buchmarkt auszutauschen. Unsere wesentlichen Takeaways:
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Über Montega:
Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet
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Montega AG - Equity Research
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