Nach dem kleinen K.I-Crash im Juli läuft die nächste Korrekturwelle durch den Markt. Chip-Aktien und spekulative K.I-Wetten sind massiv unter Wasser. Als Seismograph gilt der koreanische Kospi, der bekanntlich primär von seinen Chip-Werten getrieben wird. Folgt man der Veränderungsrate über sieben Tage, haben wir absolute Ausverkaufsniveaus erreicht. Der KI-Ausverkauf verschärfte sich zuletzt, weil selbst kräftiges Wachstum die hohen Bewertungen zunehmend schwer rechtfertigt. Anthropic steigerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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