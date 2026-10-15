Die DroneShield-Aktie befindet sich seit ihrem letzten Hoch im März mit rund 2,60 € in einem nachhaltigen Abwärtstrend. Zuletzt wurde die wichtige Marke von 1 € unterschritten. Am Donnerstag notiert sie aktuell bei 0,86 €. Hier stellt sich die Frage: Lohnt sich ein Einstieg oder sollte vorerst abgewartet werden? Rüstungsaktien geraten in den Hintergrund Derzeit richtet sich die Aufmerksamkeit vieler Investoren vor allem auf Unternehmen, die vom Boom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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