Die Infineon-Aktie gerät am Donnerstag massiv unter Druck und setzt ihre Verlustserie den dritten Handelstag in Folge fort. Eine neue negative Unternehmensmeldung gibt es nicht, vielmehr trifft der globale Ausverkauf bei Halbleiter- und KI-Aktien auch den deutschen Chipkonzern. Besonders die überraschend hohe US-Inflation und neue Zweifel an der Finanzierung des KI-Booms verschärfen die Nervosität.Infineon verliert mehr als 7 Prozent Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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