Unterföhring (ots) -- Der NBA Tip-Off am Dienstag ab 20:45 Uhr live auf Sky Sport: Boston Celtics @ Detroit Pistons, Philadelphia 76ers @ New York Knicks und Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs- Die NBA Finals 2027: Sky Sport überträgt im Juni 2027 als einziger Broadcasting-Partner in Deutschland die kompletten NBA Finals live- Sky Sport überträgt in dieser Saison während der Regular Season durchschnittlich sechs Spiele pro Woche live, darüber hinaus ausgewählte Spiele der ersten beiden Playoff-Runden sowie eine Serie der Conference Finals live, die andere re-live- Rekordnationalspieler Patrick Femerling verstärkt das Experten-Team von Sky Sport um Svenja Brunckhorst, Oscar da Silva, Mithat Demirel und Bastian Doreth- Die WNBA Finals zwischen den Golden State Valkyries und den Atlanta Dream ab Samstag live auf Sky SportDie NBA ist zurück! Am Dienstag startet die beste Basketball-Liga der Welt in die neue Spielzeit und Sky Sport überträgt zum NBA Tip-Off alle drei Partien live. Zum Saisonauftakt stehen drei absolute Spitzenduelle auf dem Programm, in denen sich die Fans auf einige der besten Spieler der Welt und die Top-Favoriten der neuen Saison freuen dürfen. Zum Auftakt ab 20:45 Uhr treffen mit den Detroit Pistons und den Boston Celtics die beiden besten Mannschaften der vergangenen Regular Season in der Eastern Conference aufeinander, ab 1:00 Uhr feiert der NBA-Champion New York Knicks vor heimischem Publikum nochmal den ersten Titel nach 53 Jahren - zu Gast sind dann die Philadelphia 76ers, in deren Reihen ab dieser Saison LeBron James steht. Frank Buschmann und Oscar da Silva kommentieren das Auftaktspiel in Detroit, Markus Krawinkel und Bastian Doreth das Duell im Madison Square Garden.Komplettiert wird der Saisonauftakt auf Sky Sport ab 3:30 Uhr vom Spiel der San Antonio Spurs mit Victor Wembanyma gegen die Oklahoma City Thunder mit Shai Gilgeous-Alexander, die sich bereits in den vergangenen Western Conference Finals gegenüber standen und wieder als die Topfavoriten im Westen in die Saison starten.Die NBA 2026/27 auf Sky SportIn dieser Saison wird Sky Sport die NBA vom ersten Tip-Off am Dienstag bis zur Krönung des neuen Champions live begleiten und die NBA Finals im Juni als einziger Broadcasting-Partner in Deutschlandlive übertragen. Bis es so weit ist, zeigt Sky Sport in dieser Saison während der Regular Season durchschnittlich sechs Spiele pro Woche live, darüber hinaus ausgewählte Spiele der ersten beiden Playoff-Runden sowie jeweils eine Serie der Conference Finals live und eine re-live.Als weitere Highlights neben den NBA Finals, den NBA Playoffs und dem NBA Tip-Off überträgt Sky Sport unter anderem auch die NBA Christmas-Day-Spiele im Dezember sowie das NBA All-Star Weekend in Phoenix im Februar live.Neuzugang Patrick Femerling und die weiteren Gesichter der NBA auf Sky SportDas Experten-Team von Sky Sport erhält ab dieser Saison prominente Verstärkung von Patrick Femerling. Der deutsche Rekordnationalspieler wird künftig regelmäßig für Sky Sport im Einsatz sein und im Wechsel mit Olympiasiegerin Svenja Brunckhorst, Europameister Oscar da Silva sowie den ehemaligen deutschen Nationalspielern Mithat Demirel und Bastian Doreth als Co-Kommentator die NBA-Übertragungen begleiten.Sky Sport bietet jede Woche mindestens eine Begegnung als "NBA-Spiel der Woche" mit deutschem Kommentar an, in denen unter anderem Frank Buschmann, Markus Krawinkel und Martin Gräfe zu hören sein werden. Reporterin Aurelia Rieke komplettiert das NBA-Team von Sky Sport.Alle Live-Übertragungen werden auch mit dem US-Originalkommentar angeboten. Darüber hinaus hat sich Sky Sport zusätzlich auch Highlight- und Ausstrahlungsrechte an NBA-Magazinen sowie Archivmaterial gesichert. Ausgewählte Clips stehen Basketball-Fans auch ohne Abonnement kostenlos auf den Social-Media-Channels von Sky Sport, auf skysport.de und in der Sky Sport App zur Verfügung.Die WNBA Finals ab Samstag liveNoch bevor die NBA in die neue Spielzeit startet, erreicht ab Samstag die Saison in der WNBA ihren Höhepunkt. Die Golden State Valkyries treffen in den WNBA Finals auf die Atlanta Dream. Sky Sport überträgt alle Begegnungen der Serie live. Von Spiel 1 berichtet Sky Sport am Samstagabend ab 21:30 Uhr, die Spiele 2 und 3 stehen jeweils ab 2:00 Uhr in der Nacht auf Dienstag bzw. Donnerstag auf dem Programm. Spiel 4 überträgt Sky Sport am nächsten Samstag ab 19:00 Uhr live.Die NBA und WNBA live erlebenAlle Live-Übertragungen der NBA und WNBA auf Sky Sport sind mit Sky (sky.de) und WOW (wowtv.de) verfügbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets. Mit WOW Live-Sport können Fans alle Sport-Übertragungen auf Sky Sport ganz flexibel live erleben.Informationen und eine Übersicht über die kommenden NBA Live-Übertragungen auf Sky Sport sind hier (https://www.sky.de/sport/nba/sendeplan?wkz=WSPGS26&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=23177500540&gclid=CjwKCAjw0LzWBhBOEiwAKQd0cHSxXaaM6QipwG0wLemCx1uE_Ust3EU3L7rBgSQL_8GyfWV8nh-BSxoCP-EQAvD_BwE) abrufbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertSports PRTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@rtl.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6371986