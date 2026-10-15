Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA: Mutares schließt die Übernahme der traditionsreichen Steinmüller Engineering GmbH von der IHI Group ab - Deutscher Spezialist für thermische Verfahrenstechnik - Gesamtleistung von nahezu EUR 100 Mio. - Mehr als 1.300 realisierte Projekte für über 500 Kunden in 80 Ländern Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme der traditionsreichen Steinmüller Engineering GmbH ("Steinmüller") von der IHI Corporation ("IHI Group") abgeschlossen. Steinmüller ist ein deutscher Entwickler von Lösungen der thermischen Verfahrenstechnik für den Energie- und Industriesektor. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Share-Deals. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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